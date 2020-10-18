League of Legends Wild Rift Türkiye çıkış tarihi duyuruldu. Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile 2019 yılında duyurulan ve duyurulduğu ilk dakikadan beri milyonlarca oyuncunun heyecanla beklemesine yol açan video oyununun ne zaman çıkacağına yönelik soru işaretleri ortadan kaldırılmış oldu. Peki, League of Legends (LoL) hayranlarının merakla beklediği video oyununun Türkiye'de ne zaman piyasaya sunulması planlıyor? İşte yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları!

League of Legends Wild Rift Türkiye'de Ne Zaman Çıkacak?

Riot Games tarafından duyurulduğundan bu yana dünyanın dört bir yanındaki League of Legends hayranlarını heyecanlandıran video oyununun geliştirilmeye başlandığına dair bilgiler ilk olarak 2019 yılında verilmişti. Oyunun arkasındaki isim Riot Games, oyunun çıkacağı tarih hakkında kesin bir bilgi vermemiş olsa da oyuncuların bugüne kadar merakla beklemesine yol açan önemli bir ipucu paylaşmıştı.

League of Legends'ın mobil sürümü olarak geleceği duyurulan oyunun 2020 yılında geleceğine ilişkin bir bilgi paylaşılmış ancak oyunun içerisinde bulunduğumuz yılın hangi ayında çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. Oyuncular, League of Legends Wild Rift Türkiye'nin web sitesini oyunun duyurulduğu günden bugüne düzenli olarak ziyaret etmiş ancak oyunun web sitesini ziyaret ettiği süre boyunca Wild Rift'in 2020 yılında çıkacağını belirten bir yazı ile karşılaşmıştı.

Wild Rift'in Türkiye'de ne zaman çıkacağına ilişkin soru işaretleri olan oyuncuların kafasındaki soru işaretleri paylaşılan tweetle giderildi. Wild Rift'in web sitesini oyunun çıkacağı tarih hakkında bilgi almak için düzenli olarak ziyaret oyuncuları sevindiren bir açıklama yapıldı. Oyunun resmi Twitter hesabından paylaşılan tweet ile beraber League of Legends Wild Rift Türkiye çıkış tarihi belli oldu.

LoL Wild Rift Türkiye'nin resmi Twitter hesabında paylaşılan tweete göre video oyunu Türkiye'ye aralık ayında gelecek. Bir yılı aşkın bir süredir beta testleri devam eden oyuna şu anda ön kayıt yapılabiliyor. Riot Games ayrıca League of Legends'ı bilgisayarda oynayan oyuncularına da harika bir sürprizle çıkmaya hazırlanıyor. LoL Wild Rift'e mevcut Riot hesabınız ile giriş yapan kişilere oyunun bilgisayarda oynandığı zamana bağlı olarak çeşitli ödüller verilecek. Oyunu bilgisayarda uzun bir süre oynayan oyuncular, oyunu bilgisayarda az oynayan kişilere kıyasla daha çok ödül alacak.