League of Legends Yeni Şampiyonu Samira Ortaya Çıktı

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan League of Legends video oyununda Samira isimli yeni şampiyon ortaya çıktı. Riot Games, Samira'yı sessiz sedasız bir şekilde betaya ekledi. League of Legends yeni şampiyonu Samira yetenekleri ile dikkat çekiyor. Görünüşe göre Samira, League of Legends'in en güçlü şampiyonları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Lol'ün yeni şampiyonu Samira ile ilgili detaylar haberimizde.

League of Legends Yeni Şampiyonu Samira Betaya Eklendi

Riot Games tarafından geliştirilen League of Legends 27 Ekim 2009 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. MOBA türündeki League of Legends, kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir ilgi gördü ve birçok ödülün sahibi olmayı başardı. Riot Games, LoL ile birlikte büyük bir başarının altına imza attı.

Popüler MOBA oyununa yeni şampiyonlar eklenmeye devam ediyor. Riot Games, yeni şampiyonu betaya ekledi. Yeni şampiyonlar oyunun normal sürümüne eklenmeden önce beta sürecine dahil ediliyor ve beta sürecinde şampiyon son kez test ediliyor. Peki, Samira yetenekleri neler?

Ölümcül yeteneklere sahip olan Samira'nın pasifi kombolar yapabilmesine ve hız kazanmasına olanak sağlıyor. Samira'nın Flair olarak adlandırılan Q yeteneği standart bir fiziksel hasar saldrısıdır ancak rakibine %25 olasılık ile kritik hasar verebiliyor. Samira'nın Blide Whirl olarak adlandırılan W yeteneği gelen saldırıları engelleyebiliyor ve etrafındaki şampiyonlara hasar verebiliyor.

LoL'ün yeni şampiyonunun Wild Rush olarak adlandırılan E yeteneği düşmanlarının içinden geçebiliyor ve düşmanlarına bu esnada hasar verebiliyor. Inforno Trigger olarak adlandırılan R yeteneği yani ultisi ise iki saniye boyunca geniş bir alana hasar veriyor. Görünüşe göre Samira, League of Legends'in en güçlü şampiyonları arasında yer alacak.

Samira şampiyonunun oyunun normal sürümüne ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor. League of Legends'in yeni şampiyonunun yetenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Samira ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.