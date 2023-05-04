Çin'in Elektrikli Otomobil Devi Türkiye'de: İşte Leapmotor T03 Fiyatı!

Çin'in önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Leapmotor, şehir içi ulaşımda mükemmel bir deneyim sunan 417 kilometre menzilli T03 modelini, Ulu Motor distribütörlüğünde Türkiye pazarına teslim etmek üzere harekete geçti.

T03, çevreci yapısı, kompakt tasarımı, geniş iç mekanı, teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle küçük segment sektörüne iddialı bir giriş yapıyor. Yaklaşık 36 dakikada %30'dan %80 doluluk oranına ulaşabilen T03, kısa sürede Türkiye'deki elektrikli araç pazarındaki yerini alacak.

Leapmotor T03, 799.000 TL Fiyat Etiketiyle Satışta

Fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan iklim krizi ve hızlanan dijitalleşme, dünya çapında otomotiv sektörünün elektrikli dönüşümüne büyük bir ivme kazandırdı. Bu bağlamda Çin'in dünyaca ünlü otomobil üreticisi Leapmotor, teknolojik donanımlarla geliştirdiği T03 modelini Ulu Motor distribütörlüğüyle Türkiye pazarında teslimata başlama kararı aldı.

ompakt boyutları ve teknolojik özellikleri ile tam bir şehirli sıfatı takılan Leapmotor T03, tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunuyor. 799.000 TL'lik lansman fiyatı ile piyasada en kolay erişilebilir elektrikli araçlardan biri olan T03, hızlı şarj olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.