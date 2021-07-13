LeBron James Fortnite Oyununa Ekleniyor

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından bir tanesi olan LeBron James, Fortnite isimli video oyununa eklenecek. Epic Games, başarılı basketbolcunun oyuna ekleneceğini bir video aracılığı ile duyurdu. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

LeBron James Fortnite'a Ne Zaman Gelecek?

İlk olarak 25 Temmuz 2017 yılında çıkışını gerçekleştiren Fortnite isimli yapıma ünlü isimler eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Kane ve Reus isimli futbolcuların battle royale oyununa eklenmesinin ardından NBA tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi olan LeBron James de oyuna eklenecek.

Epic Games, LeBron James'in popüler battle royale oyununa ekleneceğini bir video yayımlayarak duyurdu. Aktarılan bilgilere göre başarılı basketbolcu James, 15 Temmuz 2021 TSİ 03.00'te milyonlarca oyuncu tarafından oynanan video oyununa gelecek.

Tune Squad'a katılan James'in Nike LeBron 19 ayakkabısı yakında mağazaya eklenecek. Ayakkabının yanı sıra iki farklı kıyafet de mağazaya eklenecek ögeler arasında yer alıyor. Oyunda Kral James Ekipman isimli bir paket de bulunacak. Bu paketin içerisinde "Atik Aslan kazması", "Kral Kanatları planörü" ve " LeBron'un etkili saha içi kutlaması" yer alacak.

"Krat Kanatları planörü" olarak isimlendirilen kanatta 20 farklı altın tonu bulunacak. Oyuncular istediği tonu seçebilecek. Epic Games tarafından YouTube üzerinden yayımlanan 36 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

LeBron James, Space Jam: A New Legacy'de de Yer Alacak

2003 yılında Looney Tunes karakterlerinin yer aldığı Looney Tunes: Back in Action isimli canlı aksiyon animasyon filmi yayımlanmıştı. Warner Bros. bu kez vizyona girdiği dönemde büyük bir başarının altına imza atan Space Jam'in devam filmini hazırlıyor.

Yönetmenliğini Malcolm D. Lee'nin üstlendiği Space Jam: A New Legacy'de LeBron James'in oğlu Dom, kontrolden çıkan bir yapay zeka tarafından dijital bir alana hapsedilir. James, Looney Tunes karakterleri ile birlikte oğlunu kurtarmaya çalışır. Merakla beklenen yapımın senarist kadrosunda Ryan Coogler, Sev Ohanian ve Terence Nance bulunuyor.

Serinin hayranları tarafından merak içerisinde beklenen film, 16 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girecek. Oyuncu kadrosunda Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Martin Klebba, LeBron James, Xosha Roquemore ve Khris Davis gibi isimler yer alıyor. Seslsendirme kadrosunda ise Zendaya (Lola Bunny), Gabriel Iglesias (Speedy Gonzales), Jeff Bergman (Bugs Bunny, Sylvester, Yosemite Sam) gibi isimler mevcut.