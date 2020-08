Valve Duyurdu: Left 4 Dead 2 Güncellemesi Geliyor!

Bir dönemin en popüler video oyunları arasında yer alan Left 4 Dead 2 için "The Last Stand" olarak adlandırılan bir güncelleme duyuruldu. 2009 yılında satışa sunulan zombi oyununun 11 yıl sonra güncelleme alacak olması oyuncuları oldukça şaşırttı. Peki, Left 4 Dead 2 güncellemesi neler içerecek? Valve tarafından geliştirilen popüler zombi oyununa gelecek güncelleme ile ilgili detaylar haberimizde.

Left 4 Dead 2 Güncellemesi Ne Zaman Yayımlanacak?

İlk Left 4 Dead oyunu 17 Kasım 2008 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Left 4 Dead isimli video oyunu ile büyük bir başarı elde eden Valve, bu başarısını devam ettirmek için kollarını sıvadı. Valve, bir yıl sonra yeni Left 4 Dead oyununu geliştirdi. 2009 yılında satışa sunulan Left 4 Dead 2, tıpkı Left 4 Dead gibi büyük bir başarının altına imza attı.

Genellikle üzerinden belirli bir süre geçen video oyunlarına güncelleme gelmez ancak Valve, yaptığı duyuru ile birlikte oyuncuları adeta şaşkına çevirdi. Valve, co-op desteğine sahip oaln Left 4 Dead 2 için "The Last Stand" isimli bir güncelleme yayımlayacaklarını duyurdu. Peki, The Last Stand güncellemesi neler içerecek?

Left 4 Dead 2 The Last Stand güncellemesi ile ilgili bir tanıtım videosu yayımlandı. 49 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunda güncelleme ile ilgili maalesef herhangi bir ipucu sunmuyor. Topluluk üyeleri tarafından oluşturulan güncellemenin ne zaman geleceği bilinmiyor ancak tanıtım videosunun sonunda güncellemenin çok yakında yayımlanacağı belirtiliyor.

Popüler video oyununa gelecek güncellemenin tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Valve'in popüler video oyununun The Last Stand güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 11 yıl sonra gelecek güncelleme ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından berlitebilirsiniz.