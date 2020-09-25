Left 4 Dead 2 The Last Stand Güncellemesi Yayınlandı

Sevilen hayatta kalma oyunu Left 4 Dead 2, The Last Stand güncellemesi ile geri döndü. Birçok yeniliği de beraberinde getiren bu güncellemeyi, şu anda indirebilirsiniz. Detaylar haberimizde.

Valve tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Left 4 Dead 2, 2009 yılının Kasım ayı içerisinde bizler ile buluşmuştu. Çıkışının üzerinden oldukça uzun zaman geçmiş olmasına rağmen popülaritesinden bir şey kaybetmeyen oyunda, birçok farklı mod üzerinden arkadaşlarınız ile klasik ve geliştirilmiş silahlar kullanan dört afetzededen birisini seçerek, yepyeni bir hikayeye bağlı olarak beş senaryo görev boyunca Savannah kentinden New Orleans şehrine kadar uzanan zorlu bir maceraya atılıyordunuz.

İlerleyişiniz boyunca ateşli silahların yanı sıra elektrikli testere, balta, beysbol sopası ve hatta tava dahil, hem uzak hem de yakın mesafeli birçok yeni silahın bulunduğu Left 4 Dead 2 oyununda, ilk oyuna göre yeni eklenen birçok düşmanın da olduğunu söyleyelim.

Left 4 Dead 2 The Last Stand Güncellemesi Neler Sunuyor?

Yakın bir zaman önce Left 4 Dead 2 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncellemenin adı The Last Stand. İşin ilginç yanı ise bu yeni güncelleme bizzat Valve tarafından değil de, şirketin onay verdiği otuz kişilik topluluk üyeleri tarafından hazırlanmış. Genel olarak oyun ile ilgili sonsuz silah üretimi sırasında sunucu çökmesi ve yeniden doğma noktaları ile ilgili olanlar dahil birçok hata çözümlemesi gerçekleştiriliyor. Dahası ise olası güvenlik açıkları ve oyun içi saldırı yöntemlerinin de önüne geçilmiş. PvP ve kullanıcı arayüzü iyileştirmelerinin de yapılmasına ek olarak, yirmi altı yeni Survival modu haritası, yeni Scavenge modu arenaları, yakın mesafeli çatışmalarda kullanabileceğiniz yeni silahlar, tüm sunuculara Counter-Strike: Source silahlarının entegrasyonu, Versus Survival modu, ilk oyundan Common Infected modelleri, yeni mutasyonlar, yeni animasyonlar ve daha önceden kullanılmamış olan diyaloglar gibi yenilikler sunuyor. Ancak bu güncelleme ile oyuncuları üzecek bir değişiklik de yaşanmış. Öyle ki ana menüdeki tek oyunculu mod yerine Private Game getirilmiş. Survival mücadelesinden sonra, bir kez daha mücadele etmeyi istemeniz durumunda bununla ilgili bir özellik daha sunuluyor.

Eğer henüz Left 4 Dead 2 oyununu denememişseniz, işte sizin için harika bir fırsat. Hafta sonu boyunca Steam üzerinden ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Hatta memnun kalmanız durumunda, % 80 oranında indirim ile 3.70 TL karşılığında kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Tercihen % 55 oranındaki indirimden faydalanarak 16.64 TL karşılığında Left 4 Dead Bundle satın alarak, ekstradan Left 4 Dead Game of the Year Edition oyununa da sahip olabilirsiniz.

The Last Stand güncellemesine özel olarak hazırlanmış olan çıkış fragmanına aşağıdan göz atmayı unutmayın. Keyifli seyirler dileriz!