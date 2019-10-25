Left 4 Dead 2 ve Dying Light, Özel Bir Etkinlikte Bir Araya Geldiler

Techland stüdyosunun kıyamet sonrası bir dünyada geçen açık dünya oyunu Dying Light, yakında beşinci yaşına girecek ama içerik olarak desteklenmeye devam ediyor. Bu aynı zamanda Dying Light 2 oyununu da yıllarca destekleyeceklerinin bir kanıtı oldu. Dün itibarıyla da Left 4 Dead 2 ve Dying Light arasında ortak bir etkinlik başladı.

Yayınlanan yeni güncelleme ile PlayStation 4, PC (Steam) ve Xbox One platformlarında başlayan etkinlik, 28 Ekim 2019 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında sona erecek. Yaptığı açıklama ile Left 4 Dead 2 oynuyormuş hissiyatı yaşatmak isteyen Techland, oynanışa dair bir takım değişiklikler uygulamış. Öyle ki, etkinlik boyunca daha fazla sürünün saldırısına karşı göğüs germek zorunda kalacaksınız. Bunun yanı sıra Left 4 Dead 2 oyunundakine benzer bölüm tasarımları ve bolca silah ve cephane de kullanımınıza sunulacak.

Techland stüdyonun dikkat çektiği bir başka detay ise Valve oyununda kullanılan üç simgesel silahı etkinlik sırasında Dying Light oyununda da kullanabilecek oluşunuz. Bunlar Elektrogitar, Kızartma Tavası ve son olarak Golf Sopası. Gerektiğinde bu silahları üretebilmek için ücretsiz içerikte ayrıntılı planları bulabilecekken, meydan okumaların turuncu ve altın renkteki varyasyonlarını elde edebileceksiniz. Bununla birlikte kazanabileceğiniz üç özel ödül de bulunuyor.

Techland tarafından yayınlanan etkinlik fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.