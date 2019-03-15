Left 4 Dead’in Yapımcıları 'Back 4 Blood'ı Duyurdu

Birçoğunuzun sabırsızlıkla beklediği an sonunda geldi! Warner Bros. ve Turtle Rock Studios müjdeyi verdi ve Back 4 Blood’ı duyurdu. Back 4 Blood, büyük övgü toplayan Left 4 Dead’in arkasındaki yaratıcılar ve geliştirme ekibi tarafından oluşturuldu. Yapımcılara göre Back 4 Blood, tepeden tırnağa orijinal, seçkin bir oyun olarak tasarlandı ve bir co-op zombi oyununu başarılı yapan yeni özellik ve teknolojilerin en iyileriyle donatıldı.

Warner Bros. Interactive Başkanı David Haddad, Turtle Rock Studios ile yaptıkları iş birliği hakkında sorulan bir soru üzerine şunları söyledi;

"Zombi oyunu tarzını yenilikçi çok oyunculu oynanışla daha da ileriye taşımak üzere, kendini ispatlamış Turtle Rock Studios ile birlikte Back 4 Blood üzerinde çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Turtle Rock'taki yetenekli ekip, uzun süredir birlikte muhteşem oyunlar geliştiriyor ve bu, özellikle büyük co-op zombi topluluğu ile birlikte inşa edilmiş yeni bir oyun evreni oluşturmak amacıyla onlarla birlikte çalışmak için harika bir fırsat."

Turtle Rock Studios'un kurucu ortağı Chris Ashton da Back 4 Blood gibi bir oyunda Warner Bros. ile birlikte çalışmanın nasıl bir şey olduğu sorusunu şu şekilde yanıtladı;

"Bunun ne kadar harika bir fırsat olduğunu söylemek zor. 10 yıldan fazla tecrübeyle ve zihinlerimizde yer eden zombi fikirleriyle birlikte stüdyolarımızda doğan bir türe geri dönüyoruz. Ayrıca iş dünyasında, gelişim sürecimizi anlayan ve oyuncu öncelikli düşünce yapımıza eşit derecede bağlı olan en iyi takım arkadaşlarından bazılarına sahibiz. Duyurabilmeyi çok seviyoruz, böylece toplulukla çalışmaya hemen başlayabiliriz."

Back 4 Blood’ın hangi platformlar için piyasaya sürüleceği henüz net değil. Çünkü bunun yeni nesil bir oyun olduğuna dair etrafta çeşitli söylentiler dolaşıyor. Bunu öğrenebilmek için bekleyip görmemiz gerekiyor. Oyunun E3 2019’daki (2019 Electronic Entertainment Expo) Microsoft gösterimi sırasında ortaya çıkacağını umuyoruz.