Legends of Runeterra için Keşif Dönemi Başlıyor

Riot Games'in geçtiğimiz ay duyurduğu stratejik kart oyunu olan Legends of Runettera ikinci ön izleme dönemi ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2020 yılında hem mobil hem de PC'lerde oynanmaya hazır hale gelecek olan yeni oyun, geliştirme aşaması devam ederken oyuncular ile buluşuyor.

16- 22 Ekim arasında Legends of Runettera oyuncuların karşısına çıkacak. Riot Games oyunculardan alacağı geri bildirimler ile oyunu geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Riot Games’in Keşif Dönemi olarak adlandırdığı bu dönem, oyuncuların ne kadar çok farklı taktiklerle zafere ulaşabileceğini gösterecek.

14 Kasım saat 19:00'dan 19 Kasım saat 19:00'a kadar sürecek olan bu döneme katılmak isteyen oyuncuların ön kayıt yaptırması gerekiyor. Ön kayıt yaptırmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Keşif Dönemi'nde 40’tan fazla kart güncellenerek, birçok yenilik getirildi.

Bu dönemin başka bir özelliği ise oyuncuların ilerlemesini durdurmadan, karma desteler kurarak kart sistemini daha yakından tanıyabilmesi. Kart sistemini tanındıkça, yapılabilecek hamleler ve stratejiler oyuncunun refleksi haline gelecek ve zafere giden yolda engeller azalacak.