Lenovo Kablolu Oyun Faresi Legion M3'ü Piyasaya Sürdü

Lenovo, bugün oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir bilgisayar ürünü tanıttı. Şirket oyun konsolları içerisinde çok önemli bir konuma sahip olan fare cihazı için yeni bir ürün tasaradı.

Lenovo Oyun Dünyasına Yeni Bir Üye Kazandırdı: Legion M3

Teknoloji şirketi Legion M3 adını verdiği bu cihaz, son dönem teknolojik ögeleri içerisinde barındırıyor. İçerisinde hassas ve doğru izleme sağlayan PAW 3327 sensörü bulunan cihazda 8000DPI desteği ve beş ayarlanabilir hassasiyet sayesinde oyuncular, kendi oyun tarzlarına uyacak şekilde fare ayarlarını yapabilir.

Ergonomik kaygılar gözetilerek tasarlanan Legion M3, saatlerce kesintisiz oyun hizmeti sunar. 112 gramdan daha hafif oluşu ve 1,8 metre uzunluğundaki kablosu ile sorunsuz bağlantı sağlar. 2000 W tıklama ömrüne sahip mekanik bir mikro hareket anahtarına sahip dayanıklı model, uzun süreli performans sağlar.

Lenovo Legion M3, oyun seviyelerine göre uyarlanabilen beş programlanabilir düğmeye sahiptir. Ayrıca, yedi adet RGB akıllı lamba seçkisi ile oyunculara kendi benzersiz aydınlatma yapılandırmalarını oluşturma özgürlüğü verir. Lenovo’nun en yeni oyun teknolojisi Legion M3 kablolu oyun faresi, Phantom Black ve Ice White olmak üzere iki büyüleyici renkte sunulur.