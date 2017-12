LEGO'lardan Mekanik Klavye Yaptı!

Son yıllarda dünyada Do It Yourself (DIY) yani Kendin Yap kültürü bir hayli revaçta diyebiliriz. İnsanlar sadece "tüketici" olmaktan çıkıp bir şeyler "üretme" çabasındalar. Açıkçası bu kültürün ülkemizde de yayılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı kullanıcılar oldukça yaratıcı ürünler ortaya çıkarabiliyorlar. Örneğin JK Brickworks isimli bir YouTube kullanıcısı LEGO'lardan kendine mekanik bir klavye yaptı.

Bahsi geçen bu klavyenin temelini Cooler Master'ın bir ürünü oluşturuyor. Cherry MX Brown düğmelerinin kullanıldığı klavyenin çerçevesi ise tamamen LEGO'lardan oluşuyor. JK Brickworks normal klavye tuşlarını kullanmak yerine, LEGO görünümüne ağırlık vermek için 3D yazıcılardan yardım almış. Sonuç olarakta aşağıdaki videoda görebileceğiniz ilginç tasarımlı klavye ortaya çıkmış:

Videoda görüleceği üzere, klavyenin ne kadar pratik bir kullanımının olduğu biraz şüpheli. Tuşların üzerinde herhangi bir harf bile bulunuyor. İşlevsellikten ziyade tasarım ön plana çıkarılmış gibi görünüyor. Daha genel bir ifadeyle eğlenceli bir şey yapılmak istenmiş.

Sizleri bilmem ancak bu DIY kültürü beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Sahip olduğunuz ürünleri yeni bir bakış açısıyla üretme fikri muhteşem değil mi?