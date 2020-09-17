LEGO Mario ile Super Mario Bros. Oynamak İster Miydiniz?

Lego'nun Mario setleri, Super Mario oyunlarını gerçek dünyaya taşımak için geliştirildi ancak zeki bir yazılımcı Super Mario Bros. oynamak için LEGO Mario figürünü kullanmanın yolunu buldu.

Twitter'da LEGO Mario oyuncağını gamepad gibi kullanarak Super Mario Bros. oynayan Rick isimli bir yazılımcı sosyal medyada gündem olmayı başardı. MacBook bilgisayara Linux emülatörü kurarak Super Mario Bros. oynayan yazılımcı, LEGO Mario'yu ise sensörlerle donattı.

Some people asked for it, so here's how shooting and pipes work pic.twitter.com/OACZYurh5u — Rick (@r1ckp) September 3, 2020

LEGO Mario oyuncağı ile Super Mario oynayın

Lego'nun Mario oyuncağı oldukça ilginç bir teknoloji içeriyor. Oyuncak, dijital dünyadaki Mario'yu yönetebilmek için ivmeölçer, renk sensörü, jiroskop ve Bluetooth ile donatıldı. Mario'ya özel gamepad geliştiren Rick, Mario'nun Bluetooth üzerinden gönderdiği sinyallere bağladığını söylüyor.

"Mario için karmaşık şeyler bluetooth protokolünü bulmaktı. Sonra sadece belirli olaylarda tuşlara basma simülasyonu gibi geliştirdim ve tüm bunlar dört saatimi aldı" diyen yazılımcı, gamepad kodlarını paylaşacağını ve herkesin LEGO Mario gamepad'ini geliştirebileceğini söylüyor.

Yine de Rick'in geliştirdiği Lego Mario'nun hareketleri ile ekrandaki karakter arasında keskin bir gecikmenin olması ve hareketleri zorlaşması gözlerden kaçmıyor. Peki ya siz LEGO Mario oyuncağını kullanarak Super Mario Bros. oynamak hakkında ne düşünüyorsunuz?