Lego Paylaşımı Tutuklanmasına Sebep Oldu

Sosyal medya, deyip geçmemek lazım. Bugüne bugün, insanları değerlendirirken en etkin kullandığımız kaynak Instagram değil de ne? Neredeyse kimliğimiz, hatta cv'imiz halini alan sosyal medya hesapları, yeri geliyor suç aleti olarak kabul edilip tutuklanmalarda delil olarak dahi gösteriliyor.

O nasıl ya? Şöyle ki, Amerika'nın San Diego şehrinde 14 yaşında bir lise öğrencisi Instagram paylaşımı yüzünden tutuklandı. Şimdi bu cümle bize garip gelmez, malum ülkede paylaşımları yüzünden tutuklanan her çeşitten insan var. Bu ismi açıklanmayan çocuğun tutuklanmasında haber değeri taşıyan ayrıntıysa, durumun yoruma fazlasıyla açık olması.

Liseli genç, yukarıda gördüğünüz resmi kişisel Instagram hesabından paylaşarak altına "Yarın okula gelme" yazmış. Evet evet doğru görüyorsun bu bir lego tüfek. Her neyse, paylaşımın altına arkadaşları postu silmesini yazmış ama bizim atarlı ve legolu genç bana mısın dememiş. Hop! Terör tehditinden almışlar içeriye.

Bir grup insan bu tarz paylaşımların başlangıç olduğunu, şiddete özendirme olarak kabul edilebileceğini ve tehdit barındırdığını savunurken, bir kısım insansa bir oyuncağın nasıl bir terör aracı kabul edildiğini anlayamıyor. Şimdi malum biz terörle iç içe büyümüş insanlar olarak, lego tüfek paylaşımının suç sayılması bize doğal olarak absürt geliyor. Ancak bu naif Amerikalılar için bir çocuğun oyuncak dahi olsa, silah temsili görselle tehdit mesajı yayınlaması baya bildiğin terör. Pardon, onların bildiği terör. Bizim için komikli şaka falan.