Leica Kameralarda Kullandığı Teknoloji ile Güneş Gözlüğü Yaptı

Leica, Mykita ile işbirliği yaparak, kamera ve lenslerinde kullandığı teknolojiyle güneş gözlüğü tasarladı. Mykita ile gerçekleştirilen işbirliği sonucunda, üstün göz koruma teknolojisine sahip bir güneş gözlüğü ortaya kondu.

Leica'nın önceki işbirliklerinden bazıları, kamera üreticisi için olumsuzlukla sonuçlanmıştı. Bu sefer, lüks bir Alman markası olan Mykita ile işbirliği, olumlu sonuçlar doğurdu. İşbirliği sonucunda ortaya çıkan güneş gözlükleri kamera camında kullanılan bazı teknolojilerden yararlanabilecek lenslere sahip.

Lecia güneş gözlükleri

İki tasarımla başlayacak olan yeni koleksiyon, Leica'nın dürbün ve fotoğraf departmanlarından uyarladığı bir AquaDura Vision Pro kaplamaya sahip olacak. Bu yansıma önleyici kaplama, parlamayı azaltırken toz ve yağa karşı direnç kazanımı sağlayacak.

Leica ve Mykita, kamera lensleri oluşturmak için kullanılan bir işlem olan, dökme lens boşluğundan taşlayarak ve parlatarak "optik sınıf kalitede öncü güneş lenslerine" sahip olduklarını iddia ediyorlar.

Leica'dan ilham alan güneş gözlükleri, tasarımlarıyla çok konuşulacak gibi görünüyor. Ancak Mykita şirketinin katkıları da göz ardı edilecek seviyede değil.