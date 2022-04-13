Lenovo, 12. Nesil Intel İşlemcili Yeni Xiaoxin PC'leri Piyasaya Sürdü

Lenovo, yeni masaüstü bilgisayarları piyasaya sürdü. Bu yeni modeller, Hepsi Bir Arada bilgisayar modelinden olmakla birlikte markanın Xiaoxin ürün serisinden ve Intel'in en yeni nesil işlemcilerine sahip.

Bu yeni Xiaoxin PC'ler, 24 inç ve 27 inç model olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. Bununla birlikte her iki model de Intel'in Core P serisi işlemciler tarafından desteklenmekte. Ekran boyutları farklılık gösterse de 24 inç ve 27 inç sürümleri, üç tarafı dar çerçevelerle çevrili 1080p çözünürlüklü bir panel sunuyor. İç kısımda ise bu yeni bilgisayarlar 12 çekirdekli bir işlemci olan i5-1250P işlemci ile donatılıyor.

Lenovo'nun Yeni Bilgisayarına Intel i5-1250P Güç Veriyor

Bu işlemciler 35W güç kullanıyor. Çinli PC üreticisi, bu çipin 65W TDP'ye sahip Intel Core i5-12400 masaüstü işlemcisine rakip olabilecek bir performans sunabileceğini iddia etse de markanın Intel P serisi işlemcileri seçmesinin nedeni büyük olasılıkla form faktöründen kaynaklanıyor. Sıradan masaüstü bilgisayarların aksine, Hepsi Bir Arada (AIO) bilgisayarlar, ekranı da içeren tek bir gövdede gerekli tüm bileşenlere sahiptir. Normal masaüstü bilgisayarların aksine Hepsi Bir Arada (AIO) bilgisayarlar, ekranı da içeren ve tek bir gövde içinde yer alan tüm gerekli bileşenlere sahiptir.

Bellek noktasında bu yeni bilgisayarlar 16 GB 3200 MHz DDR4 RAM, 512 GB PCIe 4.0 SSD depolama ve yerleşik bir açılır 2,5 inç sabit disk yuvası ile birlikte geliyor. Diğer özellikler arasında Dolby sesi destekleyen çift hoparlör, yerleşik bir kamera ve bir çift mikrofon dizisi bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında dört USB Tip A, bir HDMI ve bir ağ bağlantı noktası mevcut. 24 inç Lenovo Xiaoxin PC'nin fiyatı 4.699 Yuan (yaklaşık 740$), 27 inç modelinin fiyatı ise 4.999 Yuan (yaklaşık 785$).

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