Lenovo, 2020 Yılında Hayalleri Gerçeğe Dönüştürmeye Devam Edecek

Türkiye’de uzun yıllar boyunca dizüstü bilgisayar satışlarında liderliğini sürdüren ve sevilen bir marka olan Lenovo’nun planlarını en yetkili kişiden öğrendik ve sizlere aktarıyoruz.

Lenovo'nun 2020 yılı planlarını Dünya Pazarlamasından sorumlu Matt Bereda’ya Las Vegas’da sorduk. Matt Bereda, Lenovo’nun Global çapta devam eden teknoloji alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini ve 2020 yılının şirketi için oldukça önemli olduğunu aktardı.

Lenovo’nun CES 2020’de lansmanlarını gerçekleştirdiği hayal ürünü diyebileceğimiz ürünlerinin ise sektör için önemini çok güzel bir şekilde özetledi. Lenovo aslında bir çok şirketin konsept olarak tanıttığı yeni ürünleri sizlere satın alma imkanı sunuyor diyen Matt Bereda, devamında CES 2020’de tanıtılan tüm ürünlerin en hızlı şekilde dünya üzerindeki teknoloji severlerle buluşacağını aktardı.

Aslında baktığımızda kendisinin bu konuda ne kadar haklı olduğunu da görmemiz mümkün oluyor. Firmanın CES 2020’de tanıttığı Dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı, Dünyanın ilk 5G’ye sahip dizüstü bilgisayarı ve Motorola Razr gibi teknoloji dolu ürünlerin tamamı tanıtımdan çok kısa süre sonra satışa çıktı ve kullanıcılar ile buluştu.

Matt Bereda’nın üzerinde durduğu en önemli konulardan biri ise 2020 yılı ve devamındaki yıllarda Lenovo’nun hem oyun hem de iş alanında çalışma göstermek isteyen kullanıcıları daha da önemseyerek yenilikler ile mutlu etmeye çalışacak olması.

Lenovo’nun özellikle diğer firmaların konsept olarak karşımıza çıkardığı ürünleri, fiyatları yüksek olsa da satışa hazır bir şekilde kullanıcılar ile buluşturuyor olması oldukça önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

2020 ve devamında Lenovo’nun yapacağı yenilikleri en hızlı şekilde sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız.