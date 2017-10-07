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Lenovo 25.Yılına Özel Geliştirdiği ThinkPad'ini Tanıttı

Lenovo ThinkPad 25
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar Mobil
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Lenovo'nun 25.yılına özel olarak geliştirdiği ThinkPad dizüstü bilgisayarının geçen haftalarda sızıntı haberini görmüştük. Şimdi de Japonya'nın Yokohama kentinde düzenlenen bir etkinlik kapsamında Lenovo ThinkPad 25 olarak adlandırılan bu dizüstü bilgisayar resmi olarak tanıtıldı.

Retro tasarıma sahip olan bu dizüstü bilgisayar, Lenovo'nun şu anki T470 modeli baz alınarak geliştirilmiş. Fakat tasarım anlamında baz alınan model ise 5 Ekim 1992 tarihinde tanıtılmış olan ThinkPad 700C olmuş. Cihazda gördüğümüz klavyenin ortasında yer alan kırmızı nokta, 7 sıralı ve çok tuşlu klasik klavye, ayrı olarak konumlandırılan ses tuşları ve çeşitli durum LED'leri nostalji anlamında Lenovo severlerin oldukça hoşuna gidecek detaylar olarak yer alıyorlar.

Lenovo ThinkPad 25 Klavye

Bu retro anlayışı tabii ki sadece tasarımla sınırlı kalmış. Çünkü Lenovo donanım anlamında 25.yıla özel bu ThinkPad'i oldukça güncel tutmuş. 14 inç'lik Full HD dokunmatik bir ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarda işlemci olarak Intel Core i7-7500U, grafik işlemcisi olarak ise Nvidia GeForce 940MX GPU'su seçilmiş. 16GB DDR4 bellek, 512GB NVMe SSD, Thunderbolt 3 portu, 720p kamera, Windows Hello için parmak izi sensörü gibi diğer donanımlara sahip olan bu cihazın iddia edilen pil ömrünün ise 18 saat olması dikkatleri çekiyor.

Lenovo ThinkPad 25 Klavye On Ve Arka

1992 yılında piyasaya çıkan ve tasarım olarak bu cihaza benzeyen ThinkPad 700C'nin donanımlarını hatırlayacak olursak 25MHz'de çalışan Intel 486 işlemcisi, 4MB ile 8MB arasında seçilebilen RAM'ler, 120MB civarı sabit disk, 640x480 piksel çözünürlüklü 10.4 inç boyutunda bir ekran gibi özellikler aklımıza gelecektir. 1992 yılında 2375$ fiyat ile satılan 700C'nin bugünkü versiyonu diyebileceğimiz ThinkPad 25'in fiyatı ise 1899$ olarak belirlenmiş.

Lenovo'dan 25. Yılına Özel ThinkPad Geliyor DONANIM Lenovo'dan 25. Yılına Özel ThinkPad Geliyor

ETİKETLER: laptop lenovo thinkpad lenovo thinkpad

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