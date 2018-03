Lenovo, 3 Yeni Akıllı Telefonunu Çin’de Tanıttı

Lenovo, yaklaşık bir yıldır yeni bir akıllı telefon tanıtmamıştı. Çin’li şirket nihayet sessizliğini bozdu ve üç yeni akıllı telefonunun tanıtımını Çin’de yaptı. Bunlar sırasıyla, şirketin amiral gemisi telefonu “S5” modeli ve daha düşük bütçelere hitap eden “K5” ve “K5 Play”. Tanıtımı yapılan bu üç model, diğer birçok Android telefona benzemesinin yanısıra iPhone 6’ya da biraz benziyor.

Yeni tanıtılan Lenovo S5 modeli, 18:9 ekran oranına ve 5,7 inç’lik 2160 x 1080 çözünürlüklü bir ekrana sahip. Telefonun arka kısmı metalden oluşan bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Cihazda, Snapdragon 625 işlemcisi ve 3,000 mAh’lik bir batarya kullanılmış. RAM bellek olarak 3 GB ya da 4 GB RAM arasında tercih yapılabiliyor. Depolama kapasitesi olarak da 32 GB, 64 GB veya 128 GB seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz. Lenovo S5, 13 megapiksellik çift arka kameraya ve ön tarafta da 16 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip. İşletim sistemi olarak ise cihazda, ZUI arayüzüne sahip Android 8.0 Oreo yer alıyor. Telefon renk seçenekleri olarak, geceyarısı siyahı ve alev kırmızısı ile geliyor. Lenovo S5’in fiyatı ise yaklaşık 157 dolar seviyesinden başlayarak 237 dolar seviyesine kadar çıkıyor.

Lenovo, S5’i piyasaya sunarak, Xiaomi’nin yakın zamanda piyasaya çıkardığı “Redmi Note 5”e karşı Çin piyasasında rekabet etmeyi hedefliyor. Çin’deki akıllı telefon piyasası oldukça büyük bir piyasa ve Lenovo da bu piyasada kazanabilmek için Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo gibi diğer popüler markalarla mücadele ediyor.

Tanıtımını yapılan diğer iki model olan K5 ve K5 Play’in her ikisi de, 1440 x 720 çözünürlüğünde 5,7 inç’lik ekrana sahipler. K5 modelinde 13 megapiksel ve 5 megapiksellik çift kamera bulunuyor, K5 Play modeli ise 13 megapiksel ve 2 megapiksellik çift kameraya sahip. K5 modeli, MediaTek MT6750 işlemcisine sahip ve Android Oreo işletim sistemiyle geliyor. K5 Play modeli ise, Snapdragon 450 işlemcisi ve Android Nougat işletim sistemiyle birlikte geliyor. Her iki modelde de yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleri mevcut. Ayrıca her iki modelin kamerasında da güzellik modu bulunuyor. K5 modeli yaklaşık 142 dolardan satışa sunulurken, K5 Play modeli ise yaklaşık 111 dolardan satışa sunuluyor.

Lenovo’nun Çin’de tanıtımını gerçekleştirdiği bu üç akıllı telefon modeli de şu an için sadece Çin’de satışa sunulmuş durumda. Bu modellerin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.