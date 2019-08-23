Çinli teknoloji devi Lenovo’nun orta segmentte konumlandıracağı yeni akıllı telefonu Lenovo A6 Note ortaya çıktı. Gücünü Helio P22 yonga setinden alan cihaz, 3GB RAM’e sahip olacak.

Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan fotoğraflarda, Lenovo A6 Note’un su damlası şeklinde bir çentikle geleceğini görüyoruz. Oldukça ince bir çerçeve tasarımına sahip olan akıllı telefon, ekran deneyimi konusunda kullanıcıları üzmeyecek gibi duruyor.

Akıllı telefonunun arka bölümü, LED flaşlı çift kamera kurulumu ve parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapıyor. Ek olarak, telefon üst kısmında 3,5 mm kulaklık jakı ile birlikte gelirken, alt kısmında ise bir microUSB bağlantı noktası bulunuyor.

Güç ve ses düğmeleri cihazın hemen sağ tarafında yer alıyor. SIM kart bölümü ise sol tarafa konumlandırılmış. Söz konusu görüntülere göre Lenovo A6 Note, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Çinli teknoloji devi, yeni akıllı telefonu Lenovo A6 Note’u yakında Pekin’de düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtacak.

Bu arada Lenovo, 5G’li ilk akıllı telefonunu geçtiğimiz haziran ayında tanıtmıştı. MWC 2019’da lanse edilen Lenovo Z6 Pro 5G Edition, Snapdragon 855 yonga seti, 4.000 batarya, 27 W hızlı şarj ve 48MP + 16MP + 8MP + 2MP dörtlü kamera gibi pek çok önemli özelliğe ev sahipliği yapıyor.