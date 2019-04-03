Lenovo Akrep şeklinde Telefon Üretecek: En Garip Katlanabilir Telefon

Bugüne kadarki bütün katlanabilir telefonları unutun! Lenovo'nun patentini aldığı bu yeni katlanabilir telefon modelleri, özellikle de tasarımı açısından büyüleyici özelliklere sahip.

Büyük beğeni toplayan ve tasarımı ile kullanıcıların gönlünde taht kurmayı başaran Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold; katlanabilir cihazlar konusunda önemli kilometre taşları oldular. Son olarak Motorola Razr modelleri, katlanma teknolojisini altüst edebilecek bir patent ortaya attı. Bu patentten etkilenmiş olacak ki, Lenovo şirketi de Motorola ile benzer bir ürün piyasaya sürme hazırlığında.

Lenovo katlanabilir telefonlar son derece uzun olacak

Lenovo katlanabilir telefon modeli için alınan patent incelendiğinde; son derece uzun bir tasarım bizleri karşılıyor. Şu an için en uzun telefonlardan bir tanesi olan Sony Xperia 1'den bile daha uzun ve daha ince. Şirket bu yeni model akıllı telefonlarında daha çok, üst üste katlama teknolojisini kullanacak gibi görünüyor.

Modelin arka bölümünde bir ekran daha bulunuyor. Ön ekrana göre daha küçük olan bu ekran, katlanan telefonun ana ekranı haline geliyor. Ön ve arka bölümlerdeki bu ekranın OLED olması da bekleniyor.

Telefonun katlanmasını sağlayan ise orta bölmenin biraz aşağısında yer alan menteşe kısmı. Buradaki menteşeler, Huawei ve Samsung'un katlanabilir modelinden biraz daha farklı. Menteşeler kademe olarak arka alt ekranın üst bölmeye doğru katlanmasını sağlıyor. Bu tasarım telefonun katlandığında akrep gibi görünmesini sağlıyor.

Z5 serisi ile hayal kıran ama Z5 Pro ve Z5 Pro GT ile önemli bir mesafe alan Lenovo, bu defa daha çok övgü alacak. Sizce de Lenovo, katlanabilir telefon alanında ses getirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.