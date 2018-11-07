Lenovo Çin'de Kasiyersiz Bir Market Açtı

Alibaba, Amazon, JD ve Walmart’ın sahibi olduğu Sam’s Club’tan sonra Lenovo da kasiyersiz market sektörüne giriş yapan şirketler arasına katıldı. Donanım üreticisi olarak bilinen Lenovo’nun, hazır çorbalar, kutulu meyve suları ve diğer atıştırmalıkları sattığı yeni kasiyersiz marketi geçtiğimiz hafta Çin’in Beijing kentinde hizmet vermeye başladı.

Lenovo Lecoo İnsansız Market olarak adlandırılan bu marketlere giriş yapabilmek için müşteriler bir tabletin önüne gelir. Tablet, üzerinde bulunan bir kamera ve yüz tanıma teknolojisiyle müşterilerin hesap bilgilerini tanır. Daha sonra ise Amazon Go sisteminde olduğu gibi müşteriler markette dolaşabilir, istedikleri ürünleri alabilir ve marketten özgürce çıkabilir. Ödemeler otomatik olarak yapılarak müşterilerin mobil ödeme hesaplarından düşülür.

Lenovo daha çok bilgisayarlar, telefonlar ve akıllı ev aletleri üretmesiyle tanınsa da Lecoo marketlerindeki başlıca ürünler çeşitli yiyeceklerden oluşuyor. Donanım üretimi yapan birçok Çinli teknoloji firması da bu tarz atıştırmalıklar satan kasiyersiz marketler açmayı tercih ediyor.

Örneğin Alibaba’nın çoğunlukla otomatikleştirilmiş Hema adlı marketinde çeşitli içecekler ve taze deniz yiyecekleri yer alırken, e-ticaret firması JD’de ise çeşitli cipsler ve kurutulmuş etler depolanıyor. Çin’de WeChat ve Alipay gibi mobil uygulamalara zaten güveniliyor ve bu sayede insanların mobil ödemeye dayalı kasiyersiz marketlere yönelmesi daha kolay oluyor.

Lenovo bu marketi, tabletlerinde ve akıllı telefonlarında yüz tanıma özelliğini geliştirmek de dahil olmak üzere yeni teknolojiyi denemek için pilot program olarak kullandığını söylüyor. Ayrıca marketlere getirilecek yeni teknolojilerle birlikte, marketten verilen bir siparişin doğrudan müşterinin evine ulaştırılması ya da bir akıllı kahve makinesinin, müşterilerinin tercihlerini öğrenerek kişiye özel servis yapması gibi özelliklerin de bu marketlere kazandırılması hedefleniyor.