Lenovo'dan Her Bütçeye Uygun 5 Android Tablet

Yeni bir tablet pc arıyor ve çok fazla para harcamak istemiyorsanız, Lenovo'nun düşünülmesi gereken yepyeni modelleri bulunuyor. 2018 tablet modellerini aynı anda duyuran Lenovo, her bütçeye uygun bir cihaz geliştirmesiyle dikkat çekiyor.
Son yıllarda tablet PC pazarında istenildiği gibi büyüme yaşanmamasına rağmen Lenovo'nun bu pazardaki demirbaşlardan olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz gün tanıtılan beş ayrı modelinde giriş seviyesinden üst seviyeye kadar farklı kitlelere hitap eden Lenovo'nun en ucuz tableti 70 dolardan başlıyor.
Tab E7, Tab E8, Tab E10, Tab M10 ve Tab P10 isimleriyle sunulan cihazların en güçlü modeli P10 iken giriş seviyesindeki isim ise E7 oluyor. İsterseniz lafı fazla uzatmadan Android tabletlerin özelliklerine bakalım:
Lenovo Tab E7
- 7 inç ekran 1024 × 600 çözünürlük
- MediaTek MT8167 veya MediaTek MT8321
- 1GB RAM
- 16GB depolama alanı
- Android Oreo (Go sürümü)
- Ekim ayında 70 dolardan alınabilecek
Lenovo Tab E8
- 8 inç ekran, 1280 × 800
- MediaTek MT8163B
- 16GB depolama alanı
- 1GB RAM
- Android 7 Nougat
- 100 dolardan satışa çıktı
Lenovo Tab E10
- 10,1 inç ekran, 1280 × 800
- Qualcomm Snapdragon 210
- 16GB depolama alanı
- 2 GB RAM
- Android Oreo (Go sürümü)
- 130 dolar fiyat ile Ekim ayında alınabilecek
Lenovo Tab M10
- 10.1 inç ekran, 1920 x 1080
- Qualcomm Snapdragon 450
- 32 GB depolama
- 3 GB RAM
- Android Oreo
- Fiyatlandırma ve çıkış tarihi bilinmiyor
Lenovo Tab P10
- 10.1 inç ekran, 1920 × 1080
- Qualcomm Snapdragon 450
- 32 GB depolama
- 4 GB RAM
- 8 megapiksel arka kamera, 5 MP ön kamera
- Parmak izi okuyucu
- Android Oreo
- Fiyatlandırma ve çıkış tarihi belirsiz
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