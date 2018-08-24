Lenovo'dan Her Bütçeye Uygun 5 Android Tablet

Yeni bir tablet pc arıyor ve çok fazla para harcamak istemiyorsanız, Lenovo'nun düşünülmesi gereken yepyeni modelleri bulunuyor. 2018 tablet modellerini aynı anda duyuran Lenovo, her bütçeye uygun bir cihaz geliştirmesiyle dikkat çekiyor.

Son yıllarda tablet PC pazarında istenildiği gibi büyüme yaşanmamasına rağmen Lenovo'nun bu pazardaki demirbaşlardan olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz gün tanıtılan beş ayrı modelinde giriş seviyesinden üst seviyeye kadar farklı kitlelere hitap eden Lenovo'nun en ucuz tableti 70 dolardan başlıyor.

Tab E7, Tab E8, Tab E10, Tab M10 ve Tab P10 isimleriyle sunulan cihazların en güçlü modeli P10 iken giriş seviyesindeki isim ise E7 oluyor. İsterseniz lafı fazla uzatmadan Android tabletlerin özelliklerine bakalım:

Lenovo Tab E7

7 inç ekran 1024 × 600 çözünürlük

MediaTek MT8167 veya MediaTek MT8321

1GB RAM

16GB depolama alanı

Android Oreo (Go sürümü)

Ekim ayında 70 dolardan alınabilecek

Lenovo Tab E8

8 inç ekran, 1280 × 800

MediaTek MT8163B

16GB depolama alanı

1GB RAM

Android 7 Nougat

100 dolardan satışa çıktı

Lenovo Tab E10

10,1 inç ekran, 1280 × 800

Qualcomm Snapdragon 210

16GB depolama alanı

2 GB RAM

Android Oreo (Go sürümü)

130 dolar fiyat ile Ekim ayında alınabilecek

Lenovo Tab M10

10.1 inç ekran, 1920 x 1080

Qualcomm Snapdragon 450

32 GB depolama

3 GB RAM

Android Oreo

Fiyatlandırma ve çıkış tarihi bilinmiyor

Lenovo Tab P10