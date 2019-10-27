Lenovo’dan Taşınabilir Yeni Şarj Cihazı

Lenovo, daha hızlı şarj imkanı sunan ve daha ince bir yapıda olan yeni bir modelle birlikte Çin’de Thinkplus adlı taşınabilir şarj cihazı serisini güncelledi.

14000mAh kapasiteli Thinkplus taşınabilir şarj cihazı, aynı anda hem dizüstü bilgisayarları (USB-C bağlantısı ile) hem de akıllı telefonları (USB-A bağlantısı ile) şarj edebiliyor.

50W ve 14000mAh özelliklerine sahip olan Thinkplus siyah ve parlak kırmızı renk seçenekleriyle geliyor. Lenovo’nun taşınabilir yeni şarj cihazının iki farklı versiyonu bulunuyor. Bunlardan biri standart Type-C bağlantısına sahip şekilde geliyor ve 43 dolar’dan (yaklaşık 250 TL) satılıyor. Diğeri ise Lenovo’nun Slim Tip bağlantısıyla geliyor ve 57 dolar’dan (yaklaşık 330 TL) satılıyor.

Lenovo’nun yeni şarj cihazı aynı anda 2 farklı akıllı telefonu (USB-A bağlantısı ile) ve 1 dizüstü bilgisayarı, maksimum kombine çıkış 50W olacak şekilde şarj edebiliyor. Cihaz aynı zamanda USB PD2.0, QC 2.0/ 3.0 bağlantıları ile de uyumlu olarak ve giriş ile çıkış aşırı gerilim, yüksek sıcaklık ve kısa devre korumaları ile birlikte geliyor.

Thinkplus taşınabilir şarj cihazı an itibariyle JD.com’da satışa sunulmuş durumda.