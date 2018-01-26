Lenovo 'En Sürdürülebilir 100 Şirket' Listesinde Yer Aldı

Çin'in en değerli şirketlerinden olan Lenovo, ‘Dünyanın en sürdürülebilir 100 şirketi’ arasında yer aldı. Toplamda 17 farklı kriter üzerinden değerlendirilen listede Lenovo, 72. sırada kendine yer buldu. Ayrıca listede Autodesk, HP, Nvidia gibi pek çok teknoloji şirketi de boy gösterdi.

Her yıl Corporate Knights tarafından düzenlenen liste, bu yıl kullanıcıları şaşırtmayı başardı. Kamuya açık 6000 global aday şirketi içeren bir havuz içinden belirlenen bu 100 şirket, geleceğe yönelik yatırımları olan ve güven veren şirketler anlamına geliyor. 17 ayrı kategori üzerinden değerlendirilen şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetim performansı gözden geçiriliyor.

Konu hakkında Lenovo markasından açıklama gelmezken bu listede yer alması da pek çok insanı şaşırttı. Ayrıca 100 markanın arasında tek Çinli şirket olan Lenovo, akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi Huawei'ye güvenilirlik anlamında fark atmayı başarmış gibi gözüküyor.

Bunlara ek olarak, listenin ilk sırasında Fransa merkezli Dassault Systemes yer alıyor. Yüzde 86.10 skora sahip olan Fransız şirketi, Finlandiyalı Neste takip ediyor. Neste'nin puanı ise yüzde 85.20 seviyesinde. Ayrıca listede pek çok hizmet kuruluşundan marka bulunuyorken en güvenilir markaların ABD'de olduğu gözlerden kaçmıyor. Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.