Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Lenovo, İtalyan futbol kulübü Inter ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Pekin merkezli teknoloji devi Lenovo, İtalyan devi Inter’in global teknoloji ortağı oldu. Lenovo, anlaşma kapsamında Inter’e veri depolama çözümleri ve yazılım-tanımlı çözümler sunacak.

Milano ekibinin 111 yıllık tarihi arşivini dijital ortama aktaracak olan teknoloji devi, bu sayede Inter’e gönül vermiş kişilerin bu bilgilere istedikleri her an ve istedikleri her yerden erişmelerine imkan tanıyacak.

Lenovo Kurumsal Başkanı ve COO'su Gianfranco Lanci, Inter kulübü ile kurdukları ortaklığın yüksek performans, inovasyon, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi temel değerleri paylaştığını söyledi.

“Inter'in yüzyıllık tarihi, prestijli geçmişi, başarıları ve paylaştığımız değerlere bağlılığı, kulübü Lenovo için ideal bir ortak yapıyor” diyen Lanci, sunacakları akıllı teknolojilerle İtalyan devinin taraftarları ve futbolseverlerle daha yakın bir ilişki kurmasına yardım edeceklerini belirtti.

Inter CEO’su Alessandro Antonello ise Dünyanın en önemli teknoloji markalarından birisinin global futbol sektörüne Inter ile girmesinin kendileri için mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Lenovo ile kurdukları işbirliğinin meyvelerini kısa zaman içinde alacaklarını söyleyen Antonello, “Lenovo'nun birinci sınıf teknoloji deneyimi sayesinde bu ortaklık Inter'in önümüzdeki yeni dönemde yüksek performans ve inovasyona erişimini sağlayacak” dedi.