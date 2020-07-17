Bu Telefonun Ön Kamerası Yandan Açılıyor!

Oyuncu telefonu Lenovo Legion, 22 Temmuz’da tanıtılacak. Mobil oyuncular için özel olarak tasarlanan telefon, güçlü donanımının yanı sıra ilginç tasarımıyla kendisine çekecek. Çin merkezli kaynaklara göre, Lenovo Legion Gaming Phone yandan açılır kameraya sahip olacak. Bir akıllı telefonda ilk kez yana konumlandırılmış pop-up selfie kamera göreceğiz.

Lenovo, üst seviye oyuncu telefonu Lenovo Legion’ı tanıtmaya hazırlanıyor. Çin sitesi JD.com'daki listeye göre telefon, 20 megapiksel pop-up selfie kameraya sahip olacak. Gerçek tam ekran deneyimi sunmak için bazı üreticilerin tercih ettiği pop-up kamera çözümü Legion’da biraz farklı olacak. Ön kamera telefonun üst kısmından değil, yanından açılacak. Kameranın 0.496 saniyede açılacağı, 0.5 saniyede kapanacağı belirtildi. Lenovo’ya göre şimdiye kadarki en hızlı pop-up kamera olacak ve 400.000’nin üzerinde açılıp kapanmaya dayanıklı.

Lenovo Legion Gaming Phone Özellikleri

Lenovo Legion’ın etkileyici tek özelliği selfie kamerası değil. 144Hz yenileme hızını destekleyen 6.67 inç AMOLED ekran, 6GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS 3.0 depolama, Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemci, 90W hızlı şarj, 64MP ana ve 16MP geniş açılı kamera, çift ön hoparlör, RGB aydınlatma, telefonun dikkat çeken donanımsal özellikleri arasında.

Lenovo Legion Gaming Phone Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Lenovo’nun paylaştığı videoya göre, telefon 22 Temmuz’da Çin’de satışa sunulacak. Fiyatının 700 dolar altında olması bekleniyor. Telefonun Avrupa’ya gelip gelmeyeceği bilinmiyor.