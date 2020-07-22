Yandan Açılır Selfie Kameralı Lenovo Legion Phone Duel Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Lenovo, ilk oyuncu telefonunu Lenovo Legion Phone Duel adıyla tanıttı. Dünyanın ilk Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemcili telefonu olan Lenovo Legion Phone Duel’in özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Lenovo Legion Phone Duel Özellikleri

Lenovo, mobil oyunculara özel tasarlanmış amiral gemisi telefonunu resmi olarak tanıttı. Mevcut en iyi mobil işlemci Snapdragon 865+’dan güç alan ilk akıllı telefon olmasıyla öne çıkan Lenovo Legion Phone Duel, 144Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç FHD+ ekrana sahip. Lenovo’nun ilk Legion oyuncu telefonu diğer modern telefonların aksine delik çentik veya klasik çentikle gelmiyor. Selfie kamera telefonun yanına yerleştirilerek gerçek tam ekran sağlanmış. Telefonun yandan açılır (pop-up) 20 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Arka kameraların da ortaya konumlandırılması canlı yayın yapan oyuncuların merceği yanlışlıkla kapatmasını önleyecek. 64MP ana sensör ve 16MP ultra geniş lens, telefonun arka kamera kurulumunu oluşturuyor.

Telefonun kamera dışında dikkat çeken özelliği çift 2500 mAh pil hücresine sahip olması ve 90W hızlı şarj desteği sunması. Telefon iki adet USB-C portuna sahip. Şarj kablosunu her iki porta da takarak pili 30 dakika içinde tamamen şarj edebiliyorsunuz. İki ultrasonik tetik tuşu, arkada özelleştirilebilir RGB aydınlatma ve çift titreşimli motor, Lenovo Legion Phone Duel’in dikkat çeken diğer özellikleri arasında.

Lenovo Legion Phone Duel Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Lenovo Legion Phone Duel, bu ay sonunda Çin’de satışa çıkacak ancak Legion Phone Pro olarak bulunacak. Telefon, yakın gelecekte Asya, Latin Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da satışa çıkacak. Telefonun fiyatı henüz açıklanmadı.