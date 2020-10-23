Lenovo Legion Slim 7 Oyun Bilgisayarı Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Lenovo yeni dizüstü bilgisayar modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Oyun bilgisayarı Lenovo Legion Slim 7 özellikleri ve fiyatı açıklandı. Lenovo Legion Slim 7 özellikleri ve fiyatı nasıl? İşte merak edilen detaylar.

Lenovo Legion Slim 7 Özellikleri ve Fiyatı

Gizmochina'nın aktardığı habere göre, Lenovo Legion Slim 7 dizüstü bilgisayar, 4K (3840 x 2160 piksel) ekran çözünürlüğünde 15,6 inç ekranla birlikte geliyor ve 500 nit parlaklığı, 60Hz yenileme hızını, yüzde 100 Adobe RGB renk gamını ve Dolby Vision'ı destekleyen IPS VESA DisplayHDR 400'ü üzerinde barındırıyor.

Cihaz, 32 GB'a kadar DDR4 RAM ve 2 TB M.2 NVMe PCIe SSD depolama alanı kullanıcılara sunuyor. Bilgisayarda beyaz arkadan aydınlatmalı TrueStrike klavye ve güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi sensörü bulunuyor.

Bilgisayarın üzerinde bulunan yerleşik 720p HD web kamerasının bir gizlilik kapağı bulunmakta. Böylece kamera ile işiniz olmadığında kapağı kapatabiliyorsunuz. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6 AX1650, Bluetooth v5.1, 2 USB Type-C, DisplayPort, USB 3.1 Gen 2, SD Kart Okuyucu, 3,5 mm ses jakı ve 2 USB yer alıyor.

Lenovo Legion Slim 7'de NVIDIA GeForce RTX 2060 bulunmakta. Son olarak bilgisayar Ryzen 9 4900H işlemciden güç almakta.

Lenovo Legion Slim 7 Fiyatı

Lenovo Legion Slim 7 dizüstü oyun bilgisayarı , Ekim ayından itibaren ABD'de 1.370 $ 'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.