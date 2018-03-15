Lenovo Mirage Solo ve Mirage Camera Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

Lenovo’nun akıllı telefona ihtiyaç duymamasıyla ilgi çeken sanal gerçeklik gözlüğü Mirage Solo ile sanal gerçeklik kamerası Mirage Camera, ön siparişe açıldı. Lenovo’nun Google ile birlikte geliştirdiği yeni Daydream özellikli sanal gerçeklik donanım ürünlerinin fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Tamindir olarak katılıp en yeni teknolojileri sizlere aktardığımız CES 2018 Fuarı’nda duyurulan Lenovo - Google ortak sanal gerçeklik ürünleri Mirage Solo ve Mirage Camera’nın çıkış tarihi nihayet belli oldu. Google’ın yeni video formatı VR180’i kullanan iki yeni sanal gerçeklik cihazından Mirage Solo, akıllı telefon olmadan kullanılabilen ilk Daydream başlığı, Mirage Camera da “ayarla ve çek” özellikli ilk VR kamera olma özelliğini taşıyor. İki cihazın da ortak yönü herkesin kullanabileceği basitlikte tasarlanmış olmaları.

Lenovo Mirage Solo

B&H’de ön siparişe açılan, Amazon’da da karşımıza çıkan Lenovo Mirage Solo ve Mirage Camera’nın tahmini çıkış tarihi 11 Mayıs. Mirage Solo’nun fiyatı 399 Dolar, Mirage Camera’nın fiyatı ise 299 Dolar.