Lenovo'nun Oyuncu Telefonu AnTuTu'nun Sınırlarını Zorluyor!

Lenovo tarafında ortaya çıkan sızıntılara göre şirketin yakın zamanda bir oyuncu telefonu ile karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Nitekim şirket tarafından yayınlanan bazı yeni afişler de bu durumu doğrular nitelikte.

Rakiplerini Yerle Bir Edecek!

Popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşım yapan Lenovo, yaklaşmakta olan oyuncu telefonu ile ilgili bazı afişler paylaştı. Bu afişlere göre söz konusu model gücünü Snapdragon 865 işlemciden alacak. Yine bu afişlere göre modelin AnTuTu testi sonucunda aldığı puanın 600,000 üstü olduğu belirtiliyor.

Eğer söz konusu iddialar doğru ise yeni oyuncu telefonu mevcut durumda piyasada yer alan tüm rakiplerini gerisinde bırakarak yeni bir rekora imza atmış olur.

Bu cihazın normal bir amiral gemisi olmadığını afişlerde yer alan Game On ifadesinden anlayabiliyoruz. Yani donanım için çok daha fazla güçlendirmelerin yapılması mümkün. Bu noktada 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.0 depolama bekleyebiliriz.

Şu aşamada yeni modelin ne zaman satışa sunulacağı ya da nasıl bir fiyat politikasının izleneceği gibi sorular belirsizliğini koruyor. Ortaya çıkabilecek yeni gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.