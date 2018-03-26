Lenovo'nun VR180 Destekli Kamerası Ön Siparişe Açıldı

Google, yaklaşık bir ay önce Lenovo ve Yi ile yaptığı arttırılmış gerçeklik kamerası anlaşmalarını duyurmuştu. VR180 adı verilen çekim tekniğiyle çalışan kameralardan ilki bugün itibarıyla ön siparişe açıldı.

Haziran 2017’de yapılan resmi açıklamayla duyurulan VR180 tekniği, Google’ın Daydream ekibi tarafından geliştirilmiş ve YouTube üzerinde VR başlıklarla uyumlu videolar yayınlamak isteyenlerin işlerini kolaylaştırmak adına ortaya çıkarılmıştı. 2016 yılında VR desteği vermeye başlayan YouTube’da, daha fazla arttırılmış gerçeklik başlığı destekli video yayınlanması için böyle bir adım atan Google, VR180 teknolojisiyle çalışan kameralar üretmeleri için Lenovo ve Yi ile geçtiğimiz ay anlaşma imzalamıştı.

VR180’in VR başlıklar için yaptığı çekimlerin istenirse 2D oynatmalar için de kullanılabileceğini söyleyen Google, böylece tek bir kamerayla hem VR hem de 2D çekimler yapılabilmesinin yolunu açmıştı. Google ile yaptığı anlaşmadan sonra yeni video çekim tekniğine uygun kameralar konusunda çalışmalara başlayan Lenovo, Mirage ismini verdiği kamerası için ön sipariş almaya başladı.

13MP balık gözü lense sahip olan ve arkasında 2.2-inch büyüklüğünde dokunmatik ekrana yer veren kameranın önümüzdeki ay bütün kullanıcıların satın alması için Amazon’daki yerini aldığı kaydedilirken, 300 dolar fiyat etiketi olan kameranın, 4K çözünürlüğe kadar çekim yapabildiği söylendi. Sınırlı sayıda stokuyla birlikte ön sipariş aşamasına gelen kameranın, oldukça rağbet görmesi bekleniyor.