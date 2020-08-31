iPad Air Alternatifi Lenovo Tab P11 Pro Duyuruldu, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, Ağustos başında Apple iPad Pro’nun yeni rakibi Galaxy Tab S7 serisini (Tab S7 ve Tab S7 Plus) duyurmuştu. Şimdi de Lenovo, yeni Tab P11 Pro tabletiyle iPad Air’ı hedef alıyor. Lenovo Tab P11 Pro teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Lenovo Tab P11 Pro Özellikleri

Lenovo, fiyatı iPad Air ile aynı 499 dolardan başlayan yeni tableti P11 Pro’yu bir üretkenlik cihazı olarak değil, seyahat ederken içerik tüketmek için kullanacağınız bir şey olarak konumlandırıyor. Cihazın öne çıkan özelliği, 2560 x 1600 çözünürlük ve 500 nit maksimum otomatik parlaklık sunan 11.5 inç OLED ekranı. 6.9mm çerçeveye sahip olan tablet, yüzde 87 ekran/gövde oranına sahip. Ayrıca yerleşik Dolby Atmos ile birlikte dört adet JBL hoparlör ile geliyor. Dahili olarak, P11 Pro 4GB ve 6GB RAM seçeneği ile birlikte Google Pixel 4a’nın işlemcisi Qualcomm Snapdragon 730G ile geliyor. Tablete 8600 mAh batarya güç veriyor. Lenovo’nun söylediğine göre tablet tek şarjla 15 saate kadar normal üretkenlik kullanımı veya video izleme süresi sunuyor.

Lenovo Tab P11 Pro, toplam dört kamera içeriyor ancak dikkat çeken nokta ön kameralardan birini güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi sensörüne dokunmadan tabletin kilidini açmak için kullanabiliyor olmanız. Bağlantı noktasında, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 ve LTE desteğine sahipsiniz. Lenovo ayrıca P11 Pro için hem klavye hem de ekran kalemi aksesuarlarını satışa sunacak.

Lenovo Tab P11 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Tüm bu özellikler P11 Pro’yu iPad Air’a en iyi alternatiflerden biri yapıyor. Ancak Android’in tablet cihazlarda durumu genel olarak Apple’ın sistemi kadar iyi değil. iPad Air’ın yazılım tarafında üstünlüğü olduğu bir gerçek lakin donanımsal olarak harika bir Android tablet karşımızda. Lenovo P11 Pro, daha önce de söylediğimiz gibi 499 dolar fiyat etiketiyle Kasım ayında satışa sunulacak.