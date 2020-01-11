Lenovo ThinkBook Plus İnceleme: 2. Ekran Neden Var? #CES2020

CES 2020 turumuz son hızıyla devam ediyor. Bu videomuzda Lenovo tarafından geliştirilen ve 2 adet ekrana sahip olan dizüstü bilgisayara yakından bakıyoruz. Lenovo ThinkBook Plus inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlere aktarmaktayız.

Oldukça dayanıklı olan ThinkPad ailesinin yeni üyesi olacak ThinkBook Plus siyah beyaz ekranı ile kullanıcısını hiç bir şekilde bilgisayardan uzak tutmayacak şekilde tasarlanmış. Yanında bulunan kalemi ise işinizi daha fazla kolaylaştırmak için görev yapıyor.

Hemen aşağıdan Lenovo ThinkBook Plus inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'den videolarımız gelmeye devam edecek. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

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