Dünyanın İlk Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarı Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı

Dünyanın ilk katlanabilir Windows 10 işletim sistemine dizüstü bilgisayarı, ilk kez CES 2020'de tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından bilgisayar ön siparişe açıldı. Lenovo ThinkPad X1 Fold ön sipariş fiyatı nedir? İşte detaylar.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Ön Sipariş Fiyatı Açıklandı

Lenovo ThinkPad X1 Fold, 13.3 inçlik ekrana sahip. Geleneksel dizüstü bilgisayarlara benzeyen Lenovo ThinkPad X1 Fold gücünü Intel Hybrid teknolojili Intel Core yonga setinden alıyor. İşlemcinin tam adı açıklanmadı. 8 GB RAM'e sahip olan katlanabilir bilgisayar 1 TB'a kadar PCIe-NVMe M.2 2242 SSD'yi destekliyor. 50 Wh bataryaya sahip olan Lenovo ThinkPad X1 Fold, paylaşılan bilgilere göre Apple Macbook Air'den daha hafif.

Lenovo ThinkPad X1 Fold'un ön sipariş fiyatı kullanıcıları üzebilir. Cihazın ön sipariş fiyatı 2.499 dolar olarak açıklandı.

X1 Fold, Active Pen kalemi ve kablosuz olarak şarj olan özel bir Lenovo Fold Mini Klavye'yi desteklemekte. Ancak bunlar cihazla birlikte gelmiyor. Ekstra 300 dolar ödeyerek sahip olunabiliyor.

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