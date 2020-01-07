Katlanabilen Lenovo ThinkPad X1 Fold Tablet Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo, CES 2020'de düzenlediği toplantıda ilk katlanabilir ekranlı tabletini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber Lenovo ThinkPad X1 Fold'un teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Özellikleri

Lenovo ThinkPad X1 Fold, 13.3 inçlik ekrana sahip. Geleneksel dizüstü bilgisayarlara benzeyen Lenovo ThinkPad X1 Fold gücünü Intel Hybrid teknolojili Intel Core yonga setinden alıyor. İşlemcinin tam adı açıklanmadı. 8 GB RAM'e sahip olan katlanabilir tablet 1 TB'a kadar PCIe-NVMe M.2 2242 SSD'yi destekliyor.

50 Wh bataryaya sahip olan Lenovo ThinkPad X1 Fold, paylaşılan bilgilere göre Apple Macbook Air'den daha hafif. Tasarımı ile göz dolduran Lenovo ThinkPad X1 Fold fiyatı ile kullanıcıları üzebilir.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Fiyatı

Lenovo ThinkPad X1 Fold'un fiyatının 2.499 dolar fiyat etiketine sahip olduğu açıklandı. 2.499 dolar şu anki kur ile 14.925 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata vergiler dahil değil. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Lenovo ThinkPad X1 Fold hakkında neler düşünüyorsunuz? Lenovo ThinkPad X1 Fold'un özellikleri ve fiyatı sizce nasıl? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!