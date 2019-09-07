Lenovo Yeni Akıllı Ekranı 'Smart Display 7'yi Tanıttı

Son yıllarda akıllı ekran pazarının giderek hareketlendiğini ve bu tür cihazların sayısının arttığını görüyoruz. Aslında bu cihazlara, içinde ekran barındıran bir akıllı hoparlör de diyebiliriz. Akıllı ekran sayesinde videolar izleyebilir, videolu görüşmeler yapabilir ya da diğer akıllı cihazlarla bağlantı kurabilirsiniz (Örneğin kameralarınızla bağlantı kurarak dış kapınızın önünde kimin olduğunu bu ekrandan görebilirsiniz).

Aslında Lenovo bu tür cihazlar üretme konusunda artık belirli bir deneyime sahip. Çünkü şirket geçtiğimiz yıl Smart Display (Akıllı Ekran) ve bu yıl da Smart Clock (Akıllı Saat) adlı iki cihaz daha piyasaya sürmüştü. Lenovo bu sefer de Smart Display 7 adlı yeni cihazıyla karşımıza çıktı.

Adından da anlaşıldığı gibi bu cihaz, 8 inç ve 10 inç’lik ekranlarıyla kendisinden daha büyük olan önceki cihazlara kıyasla biraz daha ufak olan 7 inç’lik bir ekran ile geliyor.

Ayrıca yeni akıllı ekranın tasarımı da önceki modellere göre biraz daha farklı. Lenovo daha önceki akıllı ekranlarında hoparlörleri ekranın yan kısmında konumlandırırken, yeni cihazda hoparlörlerin ekranın hemen altında yer aldığını görüyoruz. Bu da cihazdan çıkan sesin tümüyle kullanıcıya ulaşacağı anlamına geliyor. Bu farklılıklar dışında yeni cihazın, dahili kamera ve Google Asistan desteği gibi özellikler açısından önceki cihazlarla aynı olduğunu söyleyebiliriz.

8 inç ve 10 inç’lik modellere göre daha ufak bir ekrana sahip olan Smart Display 7’nin fiyatı da daha uygun olacak. Ekim ayında satışa sunulması beklenen cihazın fiyatı 130 dolar (yaklaşık 740 TL) olacak.