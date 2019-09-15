Lenovo Yeni Akıllı Saati 'Carme'yi Duyurdu

Çinli teknoloji markası Lenovo geçtiğimiz hafta A6 Note ve K10 Note adlı iki yeni akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şirket şimdi de 'Lenovo Carme' adlı yeni akıllı saatini duyurdu.

1.3 inç’lik dokunmatik bir ekran ile gelen Lenovo Carme’nin ekranının 2.5D kavisli yüzey tasarımı sayesinde, akıllı saatin ekranındaki bir içeriği farklı açılardan izlemek de oldukça kolay hale geliyor.

Metin mesajları ve aramalar için ekranda bildirim uyarıları görüntüleyebilen akıllı saatte, adım sayar, kalp atış hızı monitörü ve uyku monitörü gibi fitness özellikleri de bulunuyor. Ayrıca farklı spor aktivitelerini de takip edebilen akıllı saatte yerleşik bir hatırlatıcı da mevcut.

Bunların yanı sıra Lenovo Carme, hava tahmini, kronometre ve çalar saat gibi özelliklerle birlikte geliyor. Ayrıca akıllı saatiniz, kaybettiğiniz telefonunuzu bulmanıza da yardımcı olabiliyor.

Lenovo Carme IP68 sertifikasına da sahip, yani yüzmeye gittiğinizde saatinizi çıkarmak zorunda kalmayacaksınız. Bluetooth 4.2 bağlantısı üzerinden iOS ve Android akıllı telefonlara bağlanabilen bu akıllı saatte 200 mAh’lik bir pil bulunuyor ve Lenovo bunun 7 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor.

Lenovo Carme kauçuk bir kayışla ve iki farklı renk seçeneğiyle geliyor (Mavi ve Yeşil). 50 dolar (yaklaşık 285 TL) fiyat etiketine sahip olan akıllı saat, 15 Eylül’den itibaren Hindistan’daki Flipkart ve Croma mağazalarında satışa sunulacak.