Dünyanın İlk 5G Destekli Bilgisayarı Tanıtıldı! İşte Lenovo Yoga 5G Özellikleri

Lenovo, CES 2020'de düzenlediği toplantıda Dünya'nın ilk 5G destekli dizüstü bilgisayarını tanıttı. Gelin hep beraber Lenovo Yoga 5G'nin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Lenovo Yoga 5G Duyuruldu!

Lenovo Yoga 5G, 14 inç (1920x1080) IPS ekrana sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 8cx yonga setinden alan dizüstü bilgisayarda Adreno 680 grafik kartı yer alıyor. 8GB LPDDR4X RAM'e sahip olan Lenovo Yoga 5G, 256GB / 512GB SSD ile geliyor.

Cihazda 2 adet USB-C ,1 adet nanoSIM ve 3,5 mm jack girişi bulunuyor. Lenovo Yoga 5G, üzerinde barındırdığı nanoSIM kart ile 5G teknolojisini destekliyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca eSIM teknolojisi de destekliyor. 60 Wh pile sahip olan Yoga 5G, 24 saat boyunca kullanım vaad ediyor.

Lenovo Yoga 5G Fiyatı

Lenovo Yoga 5G'nin fiyatının 1.499 dolar olduğu açıklandı. 1.499 dolar şu anki kur ile 8.950 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata vergiler dahil değil. Lenovo Yoga 5G'nin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Lenovo Yoga 5G'nin özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.