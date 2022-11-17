Lenovo Yuvarlanabilir Ekranlı Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı

Yenilikçi tasarım ve teknolojileriyle uzunca süredir kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Lenovo'dan yine bir tasarım harikası ürün daha geliyor. Tech World China 2022 etkinliğinde şirket, yeni yuvarlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Etkinlik fiziksel olarak gerçekleştirilmediği için tanıtım dijital ortamda hazırlandı, keza tanıtılan model Lenovo'nun belirttiğine göre şu anda prototip aşamasında. Klasikleşmiş dizüstü bilgisayarların aksine daha uzun bir ekrana sahip bu modelin tasarımındaki bu karar, ekranın yuvarlanabilir olmasından kaynaklanıyor.

Kullanım Amacına Göre Değiştirilebilen Ekranıyla Dikkat Çekiyor

Bu yeni dizüstü bilgisayarın ekranındaki en önemli nokta, gündelik kullanım, tasarım odaklı kullanım ve diğer işler için nasıl kullanmak isteyeceğinize göre değiştirilebilen boyutlar, oranlar ve çözünürlükler sunuyor olması. 12 inç ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarda ekrandan bir seçenek yardımıyla otomatik şekilde 16:9 ile 8:9 boyutları arasında değişim yapılabiliyor.

Lenovo etkinlik sırasında cihazın prototip aşamasında olduğunu yineledi ve ne zaman kullanıcıların kullanımına sunulacağı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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