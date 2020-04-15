Snapdragon 855'li İlk Telefon Lenovo Z5 Pro GT Android 10 Güncellemesini Aldı

Lenovo Z5 Pro GT, Aralık 2018’de Qualcomm Snapdragon 855 kullanan ilk telefon olarak tanıtılmıştı. Snapdragon 855 işlemcili telefon, Çin’de Android 10 güncellemesini aldı. Yazılım güncellemesi, ZUI 11.5.223 yapı numarası ile geliyor ve 1.8GB büyüklüğünde.

Lenovo, akıllı telefonlarını zamanında güncelleme konusunda her zaman zayıf kaldı ve şirket ne yazık ki bunu tekrarlıyor. Motorola telefonlar Android güvenlik yamaları ve platform güncellemelerini ilk alanlar arasındaydı. Ancak Lenovo onu satın aldıktan sonra Çinli PC üreticisinin kendi akıllı telefonlarıyla aynı kaderi paylaştı.

Lenovo, şaşırtı bir şekilde 2018 yılında tanıttığı Snapdragon 855 işlemcili telefonu Z5 Pro GT için Android 10 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, yeni ZUI arayüzü ile birlikte birçok yenilik getiriyor. En iyi yeni özelliklerden birisi kullanıcıların akıllı telefonlarını Windows PC/dizüstü bilgisayar ile eşleştirip bilgisayardan kontrol etmelerini sağlayan Lenovo One. Diğer yeni ekleme ve hata düzeltmeleri şöyle:

Lenovo Z5 Pro GT Android 10 Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Android 10 sürümü geliyor!

Sistem arayüzü ekranını optimize eder

Uygulama yönetimi arayüzü güncellemesi

Ses seviyesi ayarlama işlevini optimize eder

Ssitem ekran görüntüsü işlevini optimize eder

2 yeni takvim widget’ı eklendi

2 yeni saatli hava widget’ı eklendi

En güzel Çin stili tema eklendi

Bulanık arama desteği

Ufak pencere yanıtlama işlevi eklendi

Parmak izi kilidinin ara sıra yanlış algılamasını düzeltir

Gece güç tasarrufu ve anormal güç tüketimi değişimini geliştirir

Yeni Lenovo One eklendi, mobil PC bağlantısını daha kolay hale getirir

Music Voice’un yeni sürümü güç butonu ile uyandırmayı destekler

Akıllı ağ algılama yeni eklendi, ağ durumu hemen görülebiliyor

U health detay işlevini optimize eder ve daha fazla cihaz desteği

Lenovo Wallet’a erişim kontrol kartını simüle etme işlevi eklendi

Keşfetmenizi bekleyen birçok sistem optimizasyonu

Lenovo: Güncellemeden Önce Verilerinizi Yedekleyin!

Güncelleştirme kullanıcı verilerini silmese de Lenovo, kullanıcılara indir butonuna basmadan önce güvenlik amacıyla verilerini yedeklemelerini öneriyor. Ayrıca cihazı rootlamadan önce ve yeterli pil, depolama alanı varsa güncellemeleri öneriliyor. Bununla birlikte, güncelleme sırasında telefonun ısınmasının normal olduğu söyleniyor.