Lenovo Z5 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo, yeni amiral gemisi Z5 Pro’yu tanıttı. Yüzde 95 ekran / kasa oranı ile etkileyici bir görünüme sahip olan cihaz, kızaklı tasarımıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

Çinli şirketin yeni telefonu Xiaomi Mi Mix 3 ve Honor Magic 2’nin ayak izlerini takip ediyor desek, sanırım yanılmış olmayız. Zira Z5 Pro biraz önce söylediğim modeller gibi kızaklı bir tasarıma sahip.

Mi Mix 3'te gördüğümüz Snapdragon 845 işlemci yerine Snapdragon 710 yonga seti ile donatılan Z5 Pro, 6GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

Kızaklı tasarımı sayesinde yüzde 95.06 gibi müthiş bir ekran / kasa oranına sahip olan telefon, 6.39 inç 2340 × 1080 piksel Full HD+ bir ekran sunuyor. Mi Mix 3 yüzde 93,4'lük bir ekran / kasa oranına sahipken, Honor Magic 2 de bu oran yüzde 91,5’ti.

Kızağı kaydırdığınızda 16MP + 8MP çift kamera kurulumu ile karşılaşıyorsunuz, ancak selfie kamerasının portre modunu destekleyip desteklemediği henüz belli değil.

Z5 Pronun arkasında AI (yapay zeka) Süper Gece Sahne modu ve AI Süper Video Çekimi sunan 16MP + 24MP çift kamera sistemi bulacaksınız. Lenovo ayrıca, 16MP kameranın, daha parlak sonuçlar elde etmek için pixel-binning'i (bire bir) kullandığını da belirtti.

Diğer dikkat çeken diğer özellikler arasında; 3350mAh pil, Android Oreo tabanlı ZUI 10.0 sürümü, Bluetooth 5.0 ve NFC bulunuyor. Ayrıca cihazda Xiaomi ve Honor modellerindeki gibi bir kulaklık jakının olmadığını da söyleyelim.

Lenovo Z5 Pro’nun fiyatı 288 dolardan başlıyor. Telefonun 6GB / 128GB versiyonunun fiyatı ise 331 dolar olarak açıklandı.