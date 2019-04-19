Lenovo Z6 Pro Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Akıllı telefon piyasasındaki kızgın rekabet devam ederken, Lenovo Z6 Pro modeli önemli bir başarı kazanacak gibi görünüyor. Lenovo Z6 Pro ile ilgili AnTuTu sonuçları ortaya çıktı. Bu sonuçlara bakıldığında; Lenovo kuruluşunun büyük bir rekor kırma ihtimalinin olduğu görülüyor.

Daha önceden de defalarca teste tabi tutulan ve hepsinden de başarıyla geçen Lenovo Z6 Pro modeli, bu sefer de AnTuTu sonuçlarında rekoru kırmayı başardı. Lenovo'nun Weibo aracılığıyla paylaştığı sonuçlarda; Z6 Pro modeli, çıkış tarihi olan 23 Nisan için hazır görünüyor.

Lenovo Z6 Pro 400 binin üzerinde puan aldı

Akıllı telefonlarda tasarım büyük bir önem taşıyor. Ancak son zamanlarda cep telefonlarındaki güç oranı da, en az tasarım kadar önemli olmaya başladı. Lenovo Başkanı Chang Cheng tarafından paylaşılan görsele bakılırsa; Lenovo Z6 Pro 400 binin üzerinde bir puan aldı.

Şirketin bu yeni çıkaracağı akıllı telefon modelini bu kadar güçlü olmasındaki en büyük etkenin, Snapdragon 855 işlemci kullanmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Bu işlemciye, aynı zamanda 12 GB RAM kapasitesi de eşlik edecek.

Lenovo'nun yeni çıkacak olan Z6 Pro modeli ile ilgili herkesi en çok şaşırtan yönü ise 100MP kamerası oldu. Şirketin 100 megapiksellik kamera açıklamasından sonra; kameralarda yazılım mı donanım mı daha önemli sorusu tekrar gündeme gelmişti. AnTuTu verilerine bakılırsa, Lenovo'nun bu modeli kamera özelliklerini destekleyebilecek güçte. Lenovo Z6 Pro modeli hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.