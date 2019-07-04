Lenovo Z6 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji devi Lenovo, yeni akıllı telefonu Z6’yı tanıttı. Snapdragon 730 yonga setine sahip olan cihaz, üçlü arka kamera sistemiyle geliyor.

Nisan ayında Z6 Pro'yu, mayıs ayında ise Z6 Youth Edition’ı duyuran Lenovo, listeye Z6'yı da ekledi.

Lenovo Z6 Kullanıcılara Neler Sunuyor?

6.39 inç OLED ekranında 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan Lenovo Z6, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı bulunan akıllı telefon, çentik içinde 16MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Z6’nın arkasını çevirdiğinizde, 24MP + 8MP + 5MP üçlü kamera kurulumuyla karşılaşıyorsunuz. Gücünü Snapdragon 730 yonga setinden alan cihaz, 6GB/64GB, 6GB/128GB ve 8GB/128GB olmak üzere üç farklı kombinasyonda geliyor. Aynı zamanda cihazda bulunan microSD kart yuvası sayesinde 512GB'a kadar depolama alanı yaratabiliyorsunuz.

15W hızlı şarj desteğiyle 4.000 mAh batarya sunan Z6, Android Pie tabanlı ZUI 11 yazılımını kullanıyor.

Cihazın Diğer öne çıkan özellikler arasında bir USB-C portu, 3,5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth 5.0 yer alıyor.

Lenovo Z6 Fiyatı Ne Kadar?

Yalnızca mavi renkte satışa sunulan Lenovo Z6, 6GB / 64GB için 275 dolar, 6GB/128GB için 305 dolar ve 8GB/128GB versiyonu için de 365 dolar olacak.