Lenovo'nun Yeni Oyun Telefonu Legion Y90 SSD Depolama ile Birlikte Geliyor

Akıllı telefon üreticileri, birkaç yıl önce donanımlarının sınırlarını zorlayan Android amiral gemileri olan oyun telefonları yapmaya başladılar. Lenovo, birkaç yıl önce benzersiz tasarımlı Legion'u piyasaya sürerek bu alana yatırım yapan ilk Çinli satıcılardan biriydi. Lenovo şimdi, telefonlarda gördüğümüz klasikleşen yüksek hızlı belleğe ek olarak SSD depolama ile birlikte gelen bir oyun telefonu olan Legion Y90 ile geri dönüyor.

Herhangi bir modern telefonun bile harika bir mobil oyun deneyimi sunabildiği göz önünde bulundurulduğunda yeni oyun telefonları biraz abartılı görünebiliyor. Örneğin en yeni Galaxy S22, Android cihazlar için mümkün olan en iyi çiplere, hızlı RAM'e ve hızlı depolamaya sahip olduğu için üst düzey bir oyun telefonu olarak da kullanılabilir. Ancak Lenovo'nun yaptığı gibi oyun telefonları çok daha farklı özelliklere önem vererek bu performansı en üst düzeye çıkarmakla sorumludur.

Lenovo Legion Y90, oyun telefonu kategorisinin yeni üyesi olacak. Sıradışı arka tasarıma sahip telefonun kamerası oyuncuların yatay modda oyun oynarken rahatça tutabilmeleri için tam ortada bulunuyor.

Lenovo Legion Y90 Oyun Telefonu Özellikleri

Teknik özellikleri Lenovo'nun oyuncuları gerçekten etkileyeceği noktaların başında geliyor. Galaxy S22 ile benzer oldukları için bazılarınıza tanıdık gelecek ancak Lenovo her bir özellikten en iyi şekilde yararlanabilmek için donanımını zorluyor. 6.9 inç Full HD+ OLED ekran, 144Hz yenileme hızına ve 720Hz çok parmaklı dokunmatik örnekleme hızına sahip. Ayrıca parmak izi sensörü de bulunuyor.

Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti

8GB/12GB/16GB/18GB RAM

256GB/640GB depolama

64MP+13MP arka kamera

16MP ön kamera

5600mAh batarya

68W hızlı şarj

RGB arka aydınlatma

Depolama, en düşük modelde 256 GB UFS 3.1 olsa da 18 GB RAM modelde 512 GB UFS 3.1 depolama alanı ve 128 GB SSD imkânı mevcut. Bir telefonun içinde SSD kullanmak alışılmadık bir durum ama Lenovo'nun SSD tercihi, yazma performansını %50 arttırıyor. Çift fanlı soğutma da sıradışı bir özellik ancak bunu daha önce Lenovo'nun geçen yılki oyun telefonu modelinde görmüştük. Fanlar, telefonun ek 4W güç sağlayabilmesi için sıvı soğutma ile birlikte çalışıyor.

Telefon ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. Kısa süre içinde Avrupa'ya da gelmesi bekleniyor.

Lenovo Legion Y90 Fiyatı