Leonardo DiCaprio'nun Yeni Apple Filminden İlk Görüntü Geldi

Leonardo DiCaprio'nun yeni Apple filmi merak uyandırdı. "Killers of the Flower Moon" ismiyle gerçek bir hikayeyi ele alacak olan film, Martin Scorsese tarafından yönetilecek. Filmde DiCaprio'ya ise Lily Gladstone eşlik edecek.

Apple, Martin Scorsese’nin yakında yayınlanacak olan Western filmi "Killers of the Flower Moon"un ilk fotoğrafını yayınladı. Görüntüde, Ernest ve Mollie Burkhart karakterlerini canlandıracak Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone yer alıyor.

"Flower Moon", David Grann'in kurgusal olmayan kitabına dayanıyor. Film, 1920'lerde Oklahoma yerlilerinin topraklarında petrol keşfedildikten sonra katledildiği Osage Nation cinayetlerini ele alıyor.

Apple'ın yayınladığı karede, Gladstone ve DiCaprio'nun oldukça sade görünümlü bir yemek odasında oturduğu fark ediliyor.

Filmin yardımcı oyunları arasında ise başta Robert DeNiro olmak üzere Jesse Plemons, Scott Shepherd, Pat Healy, Tantoo Cardinal, Michael Abbott Jr., Gary Basaraba ve Grammy ödüllü müzisyenler Jason Isbell ve Sturghill Simpson yer alıyor.

Ünlü yönetmen Martin Scorsese, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir yıldan fazla ertelendikten sonra 19 Nisan'da "Flower Moon" film çekimlerine yeniden başladı.

En son "The Irishman" isimli filmi yöneten Scorsese, filmle ilgili yaptığı açıklamada, "Oklahoma'da 'Killers of the Flower Moon' filminin prodüksiyonuna nihayet başlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu hikayeyi, olayların meydana geldiği yerde anlatabilmek inanılmaz derecede önemli. Zamanın ve insanların doğru bir tasvirini yanıstmamıza yardımcı olmak için bir hayli kritik."

Teknoloji devi Apple, filmin bütçesini desteklerken, Paramount ise filmin dünya çapındaki sinema gösterimini yönetecek. Yine de Killers of the Flower Moon filmi için henüz bir gösterim tarihi olmadığını hatırlatmak gerekiyor.

Daha önce “The Aviator”, “Gangs of New York”, “Shutter Island”, “The Departed” ve “The Wolf of Wall Street”te birlikte çalışan Scorsese ve DiCaprio, bu filmle birlikte hayranlarını meraklandırmayı başarıyor. DiCaprio, "The Aviator" ve "The Wolf of Wall Street" filmleriyle Oscar'a aday gösterilmişti.

Lily Gladstone ise en çok Kelly Reichardt'ın "Certain Women" filmindeki rolüyle tanınıyor, ancak "Flower Moon" şimdiye kadarki en yüksek profilli işi olacak. Filmle ilgili beklentilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.