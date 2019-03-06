Letgo'da Sadece Türkiye'de Aylık 8 Milyon İlan Yayınlanıyor

Dünyanın en çok kullanılan online alışveriş platformu Letgo Türkiye'ye ilişkin kullanım verilerini paylaştı. 2018 itibarıyla Letgo'dan yayınlanan ilanların sayısı aylık 8 milyona ulaşmış durumda.

Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok noktada ikinci el ürün alışverişi yapmaya olanak sağlayan Letgo, günden güne büyümeye devam ediyor. Türkiye’deki kullanıcıların kulaklıktan spor ayakkabıya, otomobilden gayrimenkule kadar çeşitli ürünleri sattığını belirten Letgo, 2016'dan bu yana yüzde 1000 oranında büyüme sağladı.

En Çok İlan Otomotiv Kategorisinde Paylaşılıyor

Play Store ve App Store verilerine göre ülkemizin en çok indirilen 10 uygulamasından biri olmayı da hak eden Letgo'da aylık 8 milyon ürün paylaşıldığı ifade edildi. En fazla otomotiv kategorisinde ilan açıldığı aktarılan raporda, her ay 600 binin üzerinde ikinci el araç listelendiği gözlemlendi.

Global pazarda ise en çok ABD'de kullanılan Letgo'nun 100 milyon indirme, 400 milyon ürün listeleme rakamlarına ulaştığı ifade edildi. Bunların haricinde Letgo kullanıcıları arasında 6 milyar mesajlaşmanın yapıldığı ve şirketin Naspers’dan 500 milyon dolar değerinde finansman desteği aldığını hatırlatmak gerekiyor.