Letgo Güvenli Ödeme ve Kargo Hizmetlerini Kullanıma Sundu

Ülkemizde oldukça popüler bir hizmet olan Letgo, güvenli ödeme ve kargo hizmetlerini kullanıcıların kullanımına sundu. Platformun kargo tarafında stratejik iş ortağı Yurtiçi Kargo olurken güvenli ödeme ortağı ise İyzico oldu.

Kullanıcılar, güvenli ödeme ve kargo hizmeti sayesinde ürünlerini adreslerine teslim alabilecek, Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderebilecek ve ödemelerini güvenli ödeme sistemi altyapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Letgo CMO’su Selin Süzer, “Biz letgo olarak, Türkiye’de ikinci el alışverişi akıllara yerleştiren marka olma hedefi ile yola çıktık. En yeni teknolojilerle sezgisel tasarımı bir araya getirerek daha iyi bir alışveriş deneyimi yaratmak ve ikinci el alışverişi çok daha kolay ve güvenli hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Süzer, "Kullanıcılarımıza kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir ikinci el alışveriş deneyimi yaşatmak, bu deneyimi teknoloji ve inovasyonla birleştirmek amacıyla ikinci el eşya alışverişinde güvenli ödeme ve kargo özelliğimizi devreye aldık” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Pandemi sürecinde kullanıcı deneyimimizi iyileştirmek için yaptığımız ölçümlemelerde 'kargo' ve 'ödeme' ile ilgili kelimelerin geçtiği diyaloglarda büyük bir artış olduğununu gözlemledik. Kullanıcı talepleri evriliyor. Bu özelliği devreye aldıktan hemen sonra güncel ilanlarda gördük ki sadece temmuz ayında kullanıcılarımız 250 binden fazla ürünü güvenli ödeme ve kargo özelliğini seçerek listeledi." "Özellikle pandemi döneminde böyle bir özelliği devreye almamız hem alıcılar hem satıcılar tarafında çok kıymetli bir adım oldu. Önümüzdeki dönemde de odağımız; kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına uygun yenilikçi, etkili ve güvenli hizmetler sağlamak olacak."

Letgo Güvenli Ödeme ve Kargo Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Letgo, güvenli ödeme ve kargo özelliği uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan birçok işlemi yapma imkanı sağlıyor. Alıcı konumunda yer alan kullanıcılar, ilgilendikleri ilan için "teklif yap" butonuna basarak satıcıya 24 saat boyunca geçerli bir fiyat teklifi gönderebiliyor.

Satıcının teklifi kabul etmesinin hemen ardından alıcı, 24 saat içinde İyzico güvenli ödeme sistemi üzerinden ödemesini gerçekleştirebiliyor. Ödeme esnasında kargo ücreti alıcı tarafından karşılanıyor ve tüm kazanç satıcının oluyor.

Ödeme işleminin ardından kargo şubesine ürün teslimi için alıcı ve satıcının açık adresleri taraflarla paylaşılmadan bir kargo kodu oluşturuluyor ve satıcıya ürünün kargolaması için 5 gün süre veriliyor. Aktarılan bilgilere göre söz konusu ürün, kargo şubesine tesliminden sonraki 2 ile 7 gün içinde alıcıya ulaşıyor.