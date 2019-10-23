Lexus, Elektrikli Otomobil Konsepti LF-30’u Tanıttı

Geçtiğimiz haftalarda sizlere Lexus’un tamamen elektrikli bir otomobil konseptiyle Tokyo Otomobil Fuarı’nda karşımıza çıkacağının haberini vermiştik. Marka, merakla beklenen yeni konsepti LF-30’un örtüsünü fuarın ilk gününde kaldırdı.

Diğer birçok elektrikli otomobile kıyasla çok daha çarpıcı ve fütüristik bir tasarıma sahip olan LF-30, sahip olduğu üstün teknolojilerle de dikkat çekiyor. Otomobilde her tekere güç veren birer adet olmak üzere toplamda 4 adet elektrikli motor bulunuyor. Bu sayede otomobil, önden çekiş, arkadan itiş ve dört çeker olmak üzere farklı modlarda kullanılabiliyor ve çok daha iyi bir yol tutuş sağlanıyor. Otomobilde elektrikli motor sayısının fazla olmasının tek dezavantajı ise ağırlığın artması olarak karşımıza çıkıyor ve aracın toplam ağırlığı 2400 kg oluyor.

Kablosuz Şarj Teknolojisi

Elektrikli motorlar gücünü aracın tabanına yerleştirilen 110 kWh kapasiteli bir bataryadan alıyor. Batarya bittiğinde ise kablolarla uğraşmaya gerek kalmadan otomobil kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Kablosuz şarj teknolojisinin yanı sıra otomobilde gelişmiş bir otonom sürüş sistemi de bulunuyor. Tesla’nın Summon sistemine benzeyen bu sistem ile araç kendi kendine park edebiliyor ve park yerinden çıkıp sürücüsünün bulunduğu yere kadar gelebiliyor.

536 beygir güç ve 700 Nm tork üretebilen Lexus LF-30 konseptinde 500 km menzil sunuluyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşabilen aracın maksimum hızı ise 200 km/s olarak belirlenmiş.

Sanal Gerçeklik Teknolojisi 'SkyGate'

Otomobilin iç mekanı da oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip. Özellikle geniş panaromik cam tavan ve büyük ekranlar hemen göze çarpıyor. Aracın arka koltuklarındaki yolcular için SkyGate adlı bir sanal gerçeklik teknolojisi sunuluyor. Böylece arkadaki panaromik cam tavan, çeşitli uygulamaları çalıştıran bir ekran işlevi görüyor ve burada navigasyona, çeşitli videolara ve farklı bilgi-eğlence uygulamalarına erişmek mümkün oluyor.