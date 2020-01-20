Lexus Tam Elektrikli Otomobili ile Karşımıza Çıktı

Japon otomobil üreticisi Lexus geçtiğimiz saatlerde düzenlediği etkinlikte iki yeni modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Tam Elektrikli Otomobil: Lexus UX300e

Kenshiki Forum 2020 sırasında tanıtılan ve şirketin ilk tam elektrikli otomobil model olarak öne çıkan Lexus UX300e performans odaklı olarak tasarlanmış bir model konumunda. Şirket yetkilileri yeni modelin karakterinde ve tasarımında tam elektrikli motorun göz önüne alındığını vurguladı.

Tam dolu batarya ile birlikte 400 km menzil imkanı sunan modelin bu yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak satışa sunulması bekleniyor.

Bu modele ek olarak konsept otomobil modeli olan Lexus LF-30 da tanıtıldı. İnsan odaklı kokpite sahip olan modelin tasarımı şirketin gelecek vizyonu açısından bir ön gösterim niteliği taşıyor. Modelde kendi kendine park ve vale özelliği gibi ilgi çekici detaylar da bulunuyor.

Bu model bildiğiniz üzere bir konsept ve muhtemelen yakın bir tarihte de karşımıza çıkmayacak.