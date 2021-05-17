Leyla ile Mecnun Çekimleri Başlıyor: Oyuncu Kadrosu Aynı mı Olacak?

Leyla ile Mecnun çekimleri ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, dizinin çekimlerinin çok yakında başlayacağını açıkladı. Taylan, diziye ilişkin çok önemli detaylar da paylaştı.

Leyla ile Mecnun Çekimleri Ne Zaman Tamamlanacak?

Geçtiğimiz aylarda Leyla ile Mecnun hayranlarını sevindiren bir iddia ortaya atılmıştı. Acun Ilıcalı'nın popüler absürt komedi dizisinin yayın haklarını satın aldığı iddia edilmişti. Dizinin hayranları, söz konusu iddia ortaya atıldığı günden itibaren merak içerisinde beklemeye başlamıştı. Hatta dizinin yeniden çekilecek olamsı sosyal medyada gündem olmuştu.

"Benim İstanbul'um" isimli programa katılan Ahmet Mümtaz Taylan, çekimlerin çok yakında başlayacağını söyledi. Sputnik'teki habere göre moderatör Aslı Öymen'in "Leyla ile Mecnun çekiliyor mu gerçekten, söylenti olmaktan çıktı mı?" sorusunu yanıtlayan Taylan, şu ifadeleri kullandı:

"Söylenti olmaktan çıktı artık. İki saat önce Onur Ünlü ile konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana."

Türkiye'nin en başarılı absürt komedi dizilerinden bir tanesi olan Leyla ile Mecnun'da İskender karakterini canlandıran Taylan, dizinin yeni sezonuna ilişkin çok önemli detaylar da paylaştı. Aktarılan bilgilere göre dizinin yönetmenliğini Onur Ünlü, senaristliğini ise Burak Aksak üstlenecek.

Exxen isimli yerli dijital yayın platformunda yayımlanacak yeni sezonda oyuncu kadrosunun aynı olup olmayacağı merak ediliyordu. Taylan, Leyla ile Mecnun'un Exxen kadrosu ile ilgili de önemli bilgiler paylaştı. Taylan, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Aynı ekip bir araya gelmeseydi, yapılmaması gereken bir şeydi zaten. Geldiği için yapıyoruz. Yoksa bir tane bile eksiği kaldıracak durum değildir."

Leyla ile Mecnun Oyuncu Kadrosu

Ali Atay

Ahmet Mümtaz Taylan

Serkan Keskin

Osman Sonant

Ege Tanman

Cengiz Bozkurt

Köksal Engür

Nalan Kuruçim

Alican Akman

Burak Aykurt

Neslihan Aker

Istar Gökseven

Sebahat Adalar

Mehmet Usta

Açelya Devrim Yilhan

Melis Birkan

Ayşe Selen

Dizinin bütün sezonlarını şu anda dünyanın en popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Popüler yapımın yeniden çekileceği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.